Минобороны – об угрозах России поставлять оружие на Донбасс: это прямая агрессия

Министерство обороны Украины ответило на дерзкие угрозы России о возможности поставки оружия на Донбасс. Так страна-агрессор отреагировала на получение нашим государством военной помощи от США.

В частности, на сайте оборонного ведомства напомнили, что такие действия Российской Федерации только еще раз подтвердят ее прямую вооруженную агрессию против нашей страны. Кроме того, защитники Украины напомнили, что за шесть лет российские оккупанты перебросили на временно оккупированные территории Донбасса огромное количество оружия и военной техники.

"В России раздаются политические заявления относительно поставок оружия на Донбасс в случае получения Украиной военной помощи от США. Однако РФ уже седьмой год подряд ведет войну против Украины. Количество вооружения и военной техники на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей известно: танков – 480 единиц; боевых бронированных машин – более 900 единиц; пушек и гаубиц – около 450 единиц; минометов – около 300 единиц; реактивных систем залпового огня – около 210; средств противовоздушной обороны – около 700; противотанковых средств – около 450", – отметило Минобороны.

Украинские воины добавили, что все это оружие Россия применяет в военных действиях против Украины, завезя его на наши территории через неподконтрольный участок границы.

"С начала агрессии указаное вооружение и боевая техника используются не только против военнослужащих ВСУ и других военных формирований, но и против мирного населения Донбасса. Поэтому, если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства", – подчеркнули в официальном заявлении.

Также Минобороны акцентировало внимание на том, что Украина, согласно международным договорам, получает техническую помощь от государств-партнеров, за что благодарит их.

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