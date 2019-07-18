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"Кремлю выгодно": названа ценность Вышинского для Путина

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Президенту России Владимиру Путину выгодно освободить скандального главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого в Киеве судят за госизмену.

О значимости Вышинского для Кремля в эфире ObozTV рассказал руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко.

Мусиенко напомнил, что Путин вспоминал о задержании Вышинского "публично и неоднократно".

"И публично артикулировал, что Вышинский обращался к нему с соответствующей письменной просьбой про освобождение. Его значимость действительно большая", – отметил он.

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Эксперт также обратил внимание, что "РИА Новости Украина" относится к крупной российской медиагруппе "Россия сегодня", которая является "рупором кремлевской пропаганды".

"Вышинский публично просил о помощи, и фактически Путин на это реагирует. Он демонстрирует, что "русскоговорящие – соотечественники или не соотечественники – Россия всегда вам может прийти на помощь". Поэтому, с пропагандисткой точки зрения, для него (Путина. – Ред.) это очень выгодно", – резюмировал Мусиенко.

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В то же время, по его мнению, говорить о возможности обмена одного Вышинского на 24 украинских моряков-военнопленных пока преждевременно.

"Мне кажется, что Кремль попытается выторговать какие-то еще более благоприятные и выгодные условия… Это могут быть уступки в дальнейшем исполнении политической части Минских соглашений, другие вопросы, которые сейчас активно обсуждаются. Возможно, выдать еще кого-то, кроме Вышинского", – предположил он.

Кирилл Вышинский

Кирилл Вышинский

most.ks.ua

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Темы
Обмен пленными российская пропаганда Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Александр Мусиенко Владимир Путин Кирилл Вышинский
Место
Украина
Теги
пленные моряки Россия
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