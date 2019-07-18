"Кремлю выгодно": названа ценность Вышинского для Путина

Президенту России Владимиру Путину выгодно освободить скандального главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого в Киеве судят за госизмену.

О значимости Вышинского для Кремля в эфире ObozTV рассказал руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко.

Мусиенко напомнил, что Путин вспоминал о задержании Вышинского "публично и неоднократно".

"И публично артикулировал, что Вышинский обращался к нему с соответствующей письменной просьбой про освобождение. Его значимость действительно большая", – отметил он.

Эксперт также обратил внимание, что "РИА Новости Украина" относится к крупной российской медиагруппе "Россия сегодня", которая является "рупором кремлевской пропаганды".

"Вышинский публично просил о помощи, и фактически Путин на это реагирует. Он демонстрирует, что "русскоговорящие – соотечественники или не соотечественники – Россия всегда вам может прийти на помощь". Поэтому, с пропагандисткой точки зрения, для него (Путина. – Ред.) это очень выгодно", – резюмировал Мусиенко.

В то же время, по его мнению, говорить о возможности обмена одного Вышинского на 24 украинских моряков-военнопленных пока преждевременно.

"Мне кажется, что Кремль попытается выторговать какие-то еще более благоприятные и выгодные условия… Это могут быть уступки в дальнейшем исполнении политической части Минских соглашений, другие вопросы, которые сейчас активно обсуждаются. Возможно, выдать еще кого-то, кроме Вышинского", – предположил он.

Кирилл Вышинский most.ks.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 мая 2018 года СБУ провела обыски в офисе "РИА Новости Украина", в результате которых был задержан главный редактор издания Кирилл Вышинский.

Против него открыли уголовное производство по статье "Государственная измена". Сам подозреваемый обвинения отрицает. Во время судебного заседания Вышинский публично попросил лишить его гражданства Украины и предоставить российское.

15 июля 2019 года пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган предположила, что Вышинский важен для Путина и его одного можно обменять на 24 украинских моряков-военнопленных и заключенного в России режиссера Олега Сенцова.

Следующее заседание Подольского райсуда Киева по делу Вышинского назначено на 19 июля, 15:00.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!