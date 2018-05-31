"Фонд Путина финансирует людей Пашинского": Герман назвал имя куратора

В фонде главы РФ Владимира Путина есть человек, который отвечает за теракты в Украине, а также финансирует некоторых украинских политиков - его зовут Вячеслав Пивоваркин.

Как передает "Украинская правда", об этом на заседании в Шевченковском райсуде Киева заявил подозреваемый в убийстве журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман, назвав себя также агентом СБУ.

"Ко мне обратился очень давний мой знакомый, который сейчас живет в Москве. Во время общения выяснилось, что он занимается в фонде Путина именно организацией беспорядков в Украине. Его зовут Вячеслав Пивоваркин. Он отвечает в фонде Путина, в частном фонде, за организацию террористических актов и государственного военного переворота на следующих выборах президента, конкретно отвечает за всю Украину. Вот и все", - заявил Герман.

Подозреваемый также рассказал, что якобы нашел много путей доставки денег из России в Украину. По его словам, среди тех, кого финансирует частный фонд Путина, числятся партия "Розумна сила", а также некоторые люди из окружения нардепа Сергея Пашинского - главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

"Я не знаю, не финансируется ли сам Пашинский этими людьми. Это надо выяснять", - заявил Герман.

В свою очередь прокурор подчеркнул, что слова Германа о его сотрудничестве с контрразведкой не соответствуют действительности.

На своей странице в Facebook нардеп Мустафа Найем отметил, что заявление Германа прозвучало под присягой.

"На том же заседании Борис Герман дал показания, на основании которых его арестовали. Я правильно понимаю, что СБУ, ГПУ и Нацполиция уже начали негласные следственные мероприятия по проверке этого факта?" - написал Найем.

Напомним, вечером 31 мая Германа арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Его жена в комментарии OBOZREVATELзаявила о провокациях.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне были озвучены неожиданные данные о Борисе Германе.