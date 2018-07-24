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Единственная база отдыха для незрячих в Украине оказалась на грани закрытия

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Единственная в Украине база отдыха для слабовидящих людей в Боярке оказалась на грани закрытия из-за иска в суде, который подала Госпродспоживслужба.

Эксперты выяснили, что помещения не отвечают санитарным нормам. В базе нужно сделать капитальный ремонт, но денег у государства на это нет. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что потребует от правительства выделения средств на ремонт дома отдыха. Об этом говорится в эфире "Сегодня" на телеканале "Украина".

"Нет миллиона на ремонт спального корпуса, и говорят, некачественные условия. Найдите миллион, паразиты. Совесть нужно иметь, сердце нужно иметь. И ответственность перед этими людьми. Не дай Бог, кому быть незрячим. Как прожить, как пройти. Нет возможности пройти ни в общественном транспорте, ни в магазинах, ни в аптеках. Потому мы требуем от правительства предусмотреть средства на ремонт дома отдыха, на открытие новых домов отдыха для незрячих людей", – сказал Ляшко.

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Глава РПЛ добавил, что сегодня любому человеку в Украине тяжело жить, а людям с особенными потребностями - еще тяжелее.

"В 100 раз тяжелее. И брать, экономить три копейки на проезде, на лекарствах, на доме отдыха. Не на том экономят. Надо экономить на коррупции, на контрабанде, на своих аппетитах. А вот на людях, особенно на тех, которые нуждаются в помощи, экономить нельзя", – резюмировал Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля в частном детском лагере "Славутич" произошло массовое отравление детей. В связи с этим заведение закрыли на прием отдыхающих.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Олег Ляшко
Место
Украина
Объект
Радикальная партия
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