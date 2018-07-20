"Грязные матрацы": стало известно о жутких условиях в детском лагере на Донетчине

Украинский политик, государственный деятель и омбудсмен Людмила Денисова показала жуткие условия в одном из детских лагерей отдыха, который находится в Донецкой области.

Так, Денисова посетила лагерь "Орленок", где ужаснулась условиями проживания детей. Она добавила, что учреждение сейчас закрыто и лично она не уверена, можно ли его открывать в ближайшем будущем. Об этом омбудсмен написала на своей странице в Facebook.

Среди увиденного ее поразили грязные матрасы, переполненные комнаты, в которых проживает по 11 детей, а также неправильное хранение продуктов питания и возможное употребление просроченной еды.

"Побывала в лагере "Орленок". Выяснилось, что реагирование со стороны администрации лагеря на первые жалобы детей на плохое самочувствие отсутствовало (речь идет о массовом отравлении детей в учреждении - Ред)", - написала Денисова.

Врач, по ее словам, сама понимала, что это не обычное ОРЗ, а серьезное отравление.

"Цитирую: "Ко мне вечером пришла толпа детей". Но она хотела избежать проблем и поэтому решила подождать до утра. Хотя, как никто другой должна понимать - чем раньше обратиться за медицинской помощью, тем меньше последствия для здоровья. Директор лагеря тоже не среагировал мгновенно. И он должен нести за это ответственность, так же, как и врач. Ведь, если берешь в аренду такой объект, то должен предоставить безопасные условия для пребывания детей, а не ждать до утра - может, оно само собой решится, дети сами поправятся быстро", - высказалась политик.

"Я начинаю свое расследование и открываю производство по поводу массового отравления детей", - подытожила омбудсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Донецкой области после ужина в оздоровительном лагере "Орленок" отравились почти 50 детей в возрасте от 8 до 19 лет. По данным Минздрава, у многих больных был подтвержден диагноз "острая дизентерия Зонне".