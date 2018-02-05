Дети в притоне: в полиции рассказали подробности жуткой находки в Одессе

Стали известны подробности спасения троих детей из жуткого притона в Одессе.

Историю спасения в Facebook рассказала патрульная Зоя Мельник.

Так, она сообщила, что по указанному адресу полицию за день вызывали два раза. Правоохранителям заявили, что в квартире находятся дети с женщиной в неадекватном состоянии.

Приехав по месту вызова, полицейские увидели, что квартира, о которой шла речь, оказалась ""самым настоящим притоном".

"Вонь, грязь, какие-то подозрительные, в наркотическом или алкогольном опьянении люди, на полу бутылки из-под спиртного, окурки и лужи крови. "Няня" рассказала о том, что утром здесь один из ее собутыльников пытался покончить жизнь самоубийством, резал вены и его забрала скорая", - описала место и ситуацию Мельник.

В этих условиях, пишет патрульная, находились три мальчика в возрасте полтора, два с половиной и четыре года. Дети были грязные, голодные и босые. В квартире патрульные не нашли ни одной детской игрушки.

По описанию, дети на вид были с характерными признаками постоянного недоедания, а у одного из малышей на ноге обнаружили старую загнившую рану. Вся еда в квартире, включая детскую смесь в бутылочке, была испорчена.

На место инцидента полицейские вызвали "скорую" и представителей отдела ювенальной превенции. Позже детей увезли в районный отдел полиции для оформления изъятия. Волонтеры во главе с Екатериной Ножевниковой обеспечили их одеждой, подгузниками и питанием. Из райотдела детей доставили в больницу, где за ними продолжили ухаживать волонтеры.

Также Мельник отмечает, что соседи знали обо всем, что происходило в этой квартире с детьми, включая частые уходы матери и постоянные визиты к няне посетителей, однако так и не вызвали полицию.

Она рассказала, что правоохранителей к детям вызвал один из посетителей квартиры, который недавно вышел на свободу, просидев 10 лет за убийство.

"Заявитель наш накануне только освободился из тюрьмы. Просидел 10 лет за убийство - отрезал человеку голову. В тюрьме по интернету он познакомился с нашей "няней" и пришел к ней в гости сразу после освобождения. Там и увидел этих детей. Увидел гниющую рану и решил "вызвать мусоров". Заявитель говорит, что хочет обратно в тюрьму. Что не готов к жизни на воле и ему некуда идти. В райотделе просит меня сообщить судьбу этих детей. А потом куда-то уходит", - написала Мельник.

Полицейская сообщила, что в тот день, по тому же адресу правоохранителей вызывали и в третий раз. Мать детей заявила, что ранее судимый человек, который и сообщил полиции о состоянии детей, пытался выбросить ее мужа из окна.

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