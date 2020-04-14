"Валера – три буденновки": офицеры раскрыли, чем "прославился" пойманный на госизмене генерал СБУ

Генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого задержали 14 апреля по подозрению в госизмене и подготовке терактов по команде Москвы, много лет выполнял очень своеобразные задачи и "общался" с главарями террористов из "ДНР".

Об этом OBOZREVATEL рассказали собственные источники, среди которых бывшие и действующие сотрудники спецслужб Украины. Они поделились, чем "прославился" один из руководителей ЦСО "А".

"Валера – три буденновки"

Двое экс-сотрудников Центра специальных операций сообщили, что Шайтанова в спецподразделении называли "Валера — три буденновки" из-за его умения подстроиться, "переодеться".

"У него отсутствовали принципы. Власть менялась, а он надевал новую "буденновку". Если вспомнить зиму 2014-го года и события на Майдане... Шайтанов — один из руководителей штурма 18 февраля. Его имя указано в известном плане "Бумеранг" вместе с другими офицерами – Устименко и Човганюком. Один поступил довольно честно, по окончании всех событий положил погоны и сказал, что ему не по пути с Майданом. А вот двое других – нет", – рассказал офицер.

План "Бумеранг". Валерий Шайтанов – руководитель группы прикрытия и огневой поддержки

"Мы вас просто спалим. Всё!"

Позднее Валерий Шайтанов с сослуживцем "отличились" на Донбассе весной 2014 года. Как рассказал один из военнослужащих, в апреле тогда еще полковник Шайтанов вел переговоры с предателем, бывшим командиром спецподразделения СБУ "Альфа" в Донецкой области Александром Ходаковским. Тот в начале "русской весны" организовал и возглавил террористический батальон "Восток". К слову, Ходаковский прошел в новый терминал аэропорта "Донецк" (ДАП) в ночь на 26 мая вместе с российским спецназом, а на следующий день начались серьезные боевые действия.

Говорят, что именно Шайтанов был в числе тех сотрудников ЦСО "А", кто приезжал к Ходаковскому в уже захваченный Славянск.

Александр Ходаковский

Сам Александр Ходаковский в одном из интервью росСМИ описал эту "встречу" и похвастался, что якобы именно после нее "Альфа" отказалась штурмовать город:

– Я приезжал в Славянск, чтобы провести разъяснительную работу с "Альфой". Там, на военном аэродроме в Краматорске, на тот момент было собрано 240 профессиональных и хорошо обученных "альфовцев", которые, естественно, были лучше подготовлены к войне, чем тамошнее ополчение. Примерно столько же человек было собрано из украинского ГРУ. Они готовились к штурму Славянска.

Я тогда по согласованию со Стрелковым привез их в Славянск, чтобы показать насколько хорошо укреплен город, что его штурмовать бесполезно. Стрелков меня попросил только, чтобы я не привозил их в штаб, просто покатал по городу, чтобы "альфовцы" поняли, насколько все, что они увидят в городе в плане обороны далеко от их представления об антитеррористической операции.

Я провез, показал, что в Славянске есть бронетехника. Объяснил, что когда вы подъедете на своих микроавтобусах, то дальше первой улицы не продвинетесь — мы вас просто спалим. Всё! И после этого вы будете метаться тут, а мы вас будем со всех сторон просто расстреливать и, в конце концов, просто спалим. "Альфовцы", выслушав мои аргументы, все взвесили, и верно оценив свои возможности отказались от штурма", - рассказывал главарь батальона "Восток".

По данным СБУ, курировал генерала СБУ Валерия Шайтанова полковник ФСБ РФ Игорь Егоров. Он является сотрудником Департамента контрразведывательных операций. До 2014 года Егоров неоднократно бывал в Украине в рамках межведомственного взаимодействия между СБУ и ФСБ. Именно тогда, по данным контрразведки, и состоялась вербовка. Источник OBOZREVATEL

"Только дураки в "конторе" не знали, чем занимался Шайтан-бат"

Несколько источников OBOZREVATEL утверждают, что созданный после назначения Шайтанова заместителем командира ЦСО "А" батальон выполнял "своеобразные задачи".

"Если попасть в ЦСО "А" было очень непросто, это реально элита, то в Шайтан-бат требования были пониже. Не хочется голословно о всех, там много хороших парней, но... Только дураки в "конторе" не знали, что этот батальон крышевал контрабанду в зоне АТО", – поделился один из офицеров.

Напомним, что с апреля 2014 по апрель 2018 г. на Донбассе проходила Антитеррористическая операция, командование которой осуществляла СБУ. С мая 2018 года – уже ВСУ.

"Надеюсь, что доживет до суда – много знает"

Еще один из сотрудников спецслужбы рассказал, что считает операцию по раскрытию агента ФСБ блестящей операцией контрразведчиков, но обратил внимание на важные моменты.

"То, что раскрыли Шайтанова – действительно отличный результат контрразведки, блестящая операция. Говорю так, потому что уверен – это не выдуманная история. Надеюсь только, что Шайтанов доживет до суда и тогда, возможно, все смогут оценить масштаб его предательства. А там будет что рассказать и показать. Однако нужно понимать, что это ударит по многим в "конторе", в том числе и по бывшему руководству Службы. Шайтанов знает много".

Также сотрудники службы рассказали, что генерал не особо скрывал свои взгляды.

"Он не сильно "прятался" и постоянно повторял: "Ничего, будет и на нашей улице праздник". Но, судя по сегодняшнему задержанию, он свой "праздник" уже получил", – сказал офицер.

Валерий Шайтанов был награжден орденом "За мужество" (2008 г.) и орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени (2015 г.). На фото – задержание 14 апреля 2020 года

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