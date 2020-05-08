"Кремлевские олигархи" нашли новый способ ударить по Украине: подробности скандала с Фуксом

Строительство мемориала в урочище Бабий Яр в Киеве скандально не только назначением на должность художественного руководителя режиссера из РФ Ильи Хржановского, снявшим сцены насилия над младенцами. Угрозу несет Украине и участие в проекте таких одиозных олигархов, как Павел Фукс.

Как пишет издание "Крещатик", главным покупателем земли под большой мемориал является известный рейдерскими делами и связями с властями России Павел Фукс.

"Самый главный покупатель земли под мемориальный центр "Бабий Яр" – это Павел Фукс, основной бизнес которого до 2014 года находился в России, но (в связи с проблемами, которые там возникли) переехал в Украину. При этом Фукс был связан с российскими властями через близкого к Кремлю олигарха – Геннадия Тимченко", – пишет издание.

Фукса обвинили в подыгрыванию Путину Коллаж

В статье также говорится о скандальной репутации олигарха и его рейдерских делах.

"Фукс известен в Украине скандальнейшими рейдерскими делами, которые касаются, например, Киевского метрополитена, китайской государственной компании "Восток Солар" (представители компании прямо называли Фукса рейдером и подробно описывали рейдерские схемы, применяемые им и его партнером для мошенничества и давления на их бизнес), а также компании "Голден Деррик", владеющей крупнейшими газовыми месторождениями в Украине, но пока полностью "замороженной" рядом других скандальных конфликтов", – пишет "Крещатик".

Критики мемориала "Бабий Яр" также обращают внимание на закрытость проекта, на то, что к нему практически никакого отношения не имеет украинское государство – так как оно лишено возможности контролировать, каким будет материал и музейная экспозиция, кто будет главным креативным куратором и т.д.

Таким образом, констатирует издание, отдавать территорию Бабьего Яра сомнительным российским рейдерам или олигархам, близким к российской власти, более чем опасно.

Бабий Яр получил всемирную известность как место массовых казней гражданского населения (главным образом евреев) немецкими оккупационными войсками во время Второй Мировой войны. Всего было расстреляно свыше ста тысяч человек. Wikipedia

О том, что сбежавший из России олигарх Павел Фукс пытается подыграть президенту РФ Владимиру Путину, говорил и диссидент, бывший политзаключенный, член Украинской Хельсинской группы, со-президент Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваада) Украины Иосиф Зисельс.

"Основным мотором "олигархического" проекта был Павел Фукс — бизнесмен родом из Харькова, ныне – крупный застройщик, на счету которого, в частности, комплекс "Москва-Сити". Он встретился со мной весной 2016 года и рассказал, что планирует с партнерами создать в Бабьем Яре музей такого масштаба, который переплюнет и музей Холокоста в Вашингтоне, и "Яд Вашем", – вспоминал Зисельс.

Он подчеркнул, что прямо сказал Фуксу о необходимости договариваться по ряду пунктов еще до начала проекта, так как существует табу на строительство объекта на месте расстрелов.

"Я доверяю раввину Шлезингеру, и просто не буду участвовать в проекте, который предполагает, с его точки зрения, строительство на костях... Я признался Фуксу еще в 2016-м, что не понимаю, почему во время агрессивной войны России с Украиной три крупнейших российских предпринимателя, бизнес которых в той или мере контролируется властью, инициируют такой проект? Зачем это нужно Путину, где логика", – задался вопросом он.

Зисельс добавил, что этот проект – сложный способ ублажить Путина, что также является вопросом убеждений.

"Я верю не в сантименты, а в информационную войну, которую Россия ведет против Украины и в которую вкладывает $3 млрд в год. И не верю в благие намерения инициаторов этого музея", – сказал он.

Йозеф Зисельс

Зисельс также рассказал, что открытие музея Бабьего Яра по проекту российских олигархов нанесет Украине политический и имиджевый ущерб.

"Во-первых, сам факт появления такого музея на средства российских бизнесменов подчеркнет, что Украина не в состоянии построить такой музей. Что гораздо хуже, этот музей может продемонстрировать всему миру, что украинцы — это антисемиты и националисты, которые всю свою историю убивали евреев. Эту линию не будут проводить Круглов, Беркхоф или Дитер Поль, но не ученые создают музеи, а кураторы", – констатировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, фигурант множества громких коррупционных и мошеннических скандалов как в России, так и в Украине, Павел Фукс считался приближенным к прежней власти. Однако она поменялась, но одиозный "бизнесмен" прилепился уже и к новой. Ошалевшим от безнаказанности олигархом не занимаются и правоохранительные органы. Хотя по самым скромным подсчетам из-за этого Украина уже потеряла сотни миллиардов гривен

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