Главный редактор модного глянца долго не спала, не помогали ни перечисления всех рекламодателей от самых важных до исторически ценных, ни десятая чашка соевого молока, ни экологический чистый чай, подаренный владельцем старт-апа в надежде на скидку на размещение PR-статьи, сон не шел. Не помогла и гламурно-тонкая сигарета с таким низким содержанием никотина, что еще немного и ее можно было бы официально курить несовершеннолетним.

Никак не могла главный редактор модного глянца придумать тему для нового номера. Все уже было: и тенденции, и 80-е возвращаются, и неделя моды в Милане, Париже, Лондоне, Нью-Йорке, и 90-е вернулись, было несколько арт-номеров с молодыми прогрессивными дарованиями, что-то там удачно продавшими, было два детских номера, был номер о красоте и вреде/пользе косметологии, был и о туризме и элитном отдыхе, был номер об авто. Оставалось найти тему для еще одного номера.

И вдруг главного редактора осенило. Мы же ничего не писали о мужчинах! Совсем ничего. Ни слова. Как же так? – возмутилась она вслух, сбрасывая пепел гламурно-тонкой сигареты с балкона элитной высотки в центре Киева.

Делаем мужской номер. Номер для мужчин. Наших, родных, близких и желанных.

Делаем номер.

Часть первая: модная

- худощавые с землистым цветом лица модели устало дефилируют по подиуму, демонстрируя широчезные шорты в сочетании с пиджаками истерических цветов и оттенков, на пиджаках вышиты птицы и цветы, они подчеркивают наше единение с природой;

- крупный план – фотография вьетнамок надетых на плотный (для удобства) белый носок, никогда не знаешь, какая погода ожидает тебя в середине лета, средний план – тот же носок, но уже под сандалии;

- рекомендации стилиста – смокинг в стразах должен сочетаться с рваными во всех местах джинсами и именно в таком виде вы должны эпатировать на мероприятии black tie (если вам удастся прорваться через face control);

- подборка лучших street style образов с последней выставке тщеславия в Pitti, где на вашей голове должна быть шляпа, в руках сигарета, на плечах объемная сумка, пиджак белый, рубашка игриво-оранжевого цвета расстегнута, на шее болтаются цепочки, кулоны, амулеты, брюки широкие, но короткие, обязательно с манжетом, обувь открытая, носки отсутствуют.

Часть вторая: здоровье

- чудодейственное воздействие элитных кремов долго и нудно (одна полоса) объясняет женщина со здоровым цветом лица, прошедшего курс тотальной детоксикации;

- разворот – реклама нового средства для омолаживания кожи с телефоном дистрибьютора для удобства.

Часть третья: автомобиль

- кто разместил свою рекламу на первых разворотах, того машина и лучшая.

- плюс тест – драйв от милой девочки, которую редакция послала (в качестве мотивации) протестировать электромобиль на Лазурном берегу, текст – точная копия пресс-релиза, заботливо переданного киевским дилером накануне вылета.

Часть третья: отношения

- интервью с модным лайф-гештальт коучем-психотерапевтом, никогда не бывшей замужем, где она доходчиво объясняет, что мужской мозг линеен и отличается от женского, что женщина ведет в отношениях, что сейчас период сурового феминизма сменился гуманным, в котором мужчине удалось отвоевать диван, гараж, 50% имущества в случае развода и возможность общения с детьми;

- блиц-опрос счастливых пар на улицах города.

Я уверен, что мужской глянец нам просто необходим, ведь он, как ничто иное, отражает то, чем мы, по мнению женщин (стилистов, редакторов, модных журналистов), являемся, ведь они же искренне хотят, чтобы мы стали лучше, вознеслись над обыденностью, ушли от консервативных синих костюмов, белых рубашек и бордовых галстуков, перестали просто бриться, а начали отращивать себе куцые бороды, наполнили свои ванные комнаты баночками, бутылочками, сосудами с животворящими эликсирами, вернули в салоны свои мерседесы и бмв и пересели на яркие цветастые продукты франко-итальянского автопрома, и чтобы наши отношения четко соответствовали рекомендациям семейных терапевтов.

Заканчиваю. Иду меняться. Ушел.