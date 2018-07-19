Вся правда о воздействии кофе. А точнее – о воздействии кофеина, как основного вещества данного напитка.

Для начала – немного анатомии. В клетках нашего тела есть своеобразные "батарейки" - аденозинтрифосфорная кислота (АТФ). Как видно из названия, эта "батарейка" содержит в себе три молекулы фосфора и аденозин. Разряжаясь, АТФ отдает каждый раз одну молекулу фосфора, при этом выделяется энергия, необходимая для жизни клетки и ее работы.

Оставшийся в одиночестве аденозин может снова присоединить к себе фосфор ("зарядиться") и снова снабжать клетку энергией. Но перед перезарядкой аденозин выполняет еще одну важную функцию – он сообщает мозгу о том, что энергия потрачена.

Делается это путем "нажатия" на "кнопки"-рецепторы, которые располагаются на специальных клетках. Когда много молекул аденозина "нажимает" много "кнопок", мозг понимает, что энергетические запасы на исходе и нужно срочно отдохнуть. Появляется то, что мы характеризуем как вялость, усталость, сонливость и апатия.

А что будет, если проигнорировать подобные сигналы? В принципе, ничего страшного. Каждый из нас так поступал много раз: мозг кричит про усталость, но мы собираем силу воли в кулак и продолжаем работать (ну или что мы до этого делали). Второе дыхание? Не-а! Просто нервная система настроена таким образом: сигнал про утомление поступает задолго до реального истощения…

А теперь представьте, что было бы, если бы аденозин сообщал мозгу о потраченной энергии с некоторым опозданием? У нас бы появлялся дополнительный ресурс для работы и развлечений, не омраченный симптомами усталости. Собственно, человечество много веков применяет с этой целью… кофеин.

Молекулы кофеина и аденозина похожи, но не одинаковы. Это позволяет кофеину блокировать аденозиновые "кнопки", но при этом не нажимать на них. Мозг не знает о реальных затратах энергии и мы не устаем.

Еще меньше молекула кофеина похожа на молекулу дофамина. И все же ей удается на непродолжительное время блокировать один из пяти типов дофаминовых "кнопок". А именно – тот тип, который отвечает за контроль количества дофамина в мозге. А без подобного контроля, наши нейроны производят все больше и больше этого "медиатора удовольствия". Благо, подобный эффект очень непродолжительный и слабо выраженный. Тем не менее, прилив хорошего настроения после каждой чашечки кофе обеспечен.

Таким образом, кофеиносодержащие напитки не могут дать вам дополнительную энергию, когда вы отдохнули и полны собственных сил. Точно так же они не спасут, если вы уже находитесь на граничной стадии истощения, но при легкой усталости – это может оказаться отличным вариантом.

Правда, есть еще одно нехорошее следствие – привыкание. Нервной системе совершенно не нравится, что вы мешаете ее работе, применяя какие-то вещества. Хотите снизить чувствительность к аденозину? Прекрасно! Ваш мозг, в качестве контрмеры, увеличит количество аденозиновых "кнопок". И вот уже после привычной дозы кофе вы находитесь на своем базовом уровне энергии, а без кофе – разбиты и подавлены, даже после десяти часов сна.

Или же вы можете настолько истощить свои энергетические запасы, обманывая мозг "допингом", что не успеете восстановиться за привычный период, и усталость будет накапливаться…

Но, противники кофе, не спешите радоваться и кричать "Я так и знал!". Кофеин, как вы понимаете, содержится также в чае, шоколаде, мате, орехах кола… Говорить: "Я решил отказаться от кофеина, потому перешел с кофе на чай", равносильно утверждению: "Я решил оказаться от алкоголя, потому перешел с виски на пиво". Так или иначе, современное общество крепко "сидит на кофеине". А возможно, в этом даже есть некоторая польза…

Итак, последний интересный факт. Ученые уже давно заметили, что среди великих исторических персонажей в десятки, а то и в сотни раз, больше людей, страдавших подагрой, чем среди популяции в целом.

Они начали искать причину и определили, что молекула мочевой кислоты (той самой, которая откладывается кристаллами в организме и вызывает подагру) воздействует на нервные клетки точно так же, как и молекула кофеина (это вообще вещества-родственники).

Выходит, ранее, еще до повального увлечения кофеиносодержащими напитками, прогресс в обществе стимулировала мочевая кислота… А сейчас не нужно жертвовать суставами. Просто пейте кофе! Или чай – это как вам больше нравится…