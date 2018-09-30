Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
КияниМедОбоз

Вера, Надежда, Любовь 2018: что нельзя делать в этот день

4.7тЧитать материал на украинском

В православный праздник День святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии не стоит сквернословить, завидовать, ругаться с окружающими.

Существует миф, что в православные праздники нельзя работать. Это не так. Рекомендуется посвятить этот день посещению храма и общению с близкими, но если такой возможности нет, осуждать никто не будет.

Также есть ряд советов, что нельзя делать в этот день:

  • Не нужно увлекаться народными поверьями и приметами

  • Нельзя проводить магические обряды и ритуалы: в православной церкви к этому относятся резко отрицательно

  • Не стоит злоупотреблять спиртными напитками

Вера, Надежда, Любовь 2018: что нельзя делать в этот день

Напомним, за свою веру Вера, Надежда и Любовь приняли мученическую смерть. Им было по 12, 10 и 9 лет. Их мать София видела мучения и смерть своих дочерей. Она похоронила их и через несколько дней умерла на могиле девочек.

Новости
День Веры, Надежды, Любви: как поздравить с праздником

Как сообщал OBOZREVATEL, по православной традиции в церкви нужно помолиться у иконы великомучениц, попросить, веры, силы, здоровья, любви, благополучия. У иконы Софии просят здоровья детям и женщинам, а также зачатия ребенка. Этот день проводят в кругу семьи, большую часть внимания уделяют девочкам.

Читайте все новости по теме "Праздники" на OBOZREVATEL.

Тема
Праздники
Объект
праздник
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
1
Смешно
7
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги