Вера, Надежда, Любовь 2018: что нельзя делать в этот день

В православный праздник День святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии не стоит сквернословить, завидовать, ругаться с окружающими.

Существует миф, что в православные праздники нельзя работать. Это не так. Рекомендуется посвятить этот день посещению храма и общению с близкими, но если такой возможности нет, осуждать никто не будет.

Также есть ряд советов, что нельзя делать в этот день:

Не нужно увлекаться народными поверьями и приметами

Нельзя проводить магические обряды и ритуалы: в православной церкви к этому относятся резко отрицательно

Не стоит злоупотреблять спиртными напитками

Напомним, за свою веру Вера, Надежда и Любовь приняли мученическую смерть. Им было по 12, 10 и 9 лет. Их мать София видела мучения и смерть своих дочерей. Она похоронила их и через несколько дней умерла на могиле девочек.

Как сообщал OBOZREVATEL, по православной традиции в церкви нужно помолиться у иконы великомучениц, попросить, веры, силы, здоровья, любви, благополучия. У иконы Софии просят здоровья детям и женщинам, а также зачатия ребенка. Этот день проводят в кругу семьи, большую часть внимания уделяют девочкам.