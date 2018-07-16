Чи знаєте ви, що в українських цирках можна згоріти?

Виявляється, кілька тижнів тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій перевірила Запорізький державний цирк. Як кажуть в інтернеті, результати шокують!

Приміщення цирку не обладнані системою пожежної сигналізації, немає плану евакуації та засобів захисту, співробітники цирку не знають, як діяти в умовах надзвичайної ситуації, немає плану евакуації тварин і не проведено технічне обслуговування вогнегасників.

Тобто, звичайна пожежа може закінчитися десятками смертей. Дорослі ще якось виберуться, а от діти та тварини загинуть. В жахливих муках. Під дурнувату музику.

Ми від UAnimals вже звернулися до депутатів та закликаємо інспектувати усі циркові підприємства, аби перевірити безпеку для людей і тварин.

Бо в цирках та мінкульті явно плювати хотіли. І на людей, і на тварин!