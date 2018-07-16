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Олександр Тодорчук
Олександр Тодорчук
Громадський активістВсе статьи автора

В українських цирках можна згоріти!

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Чи знаєте ви, що в українських цирках можна згоріти?

Виявляється, кілька тижнів тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій перевірила Запорізький державний цирк. Як кажуть в інтернеті, результати шокують!

Приміщення цирку не обладнані системою пожежної сигналізації, немає плану евакуації та засобів захисту, співробітники цирку не знають, як діяти в умовах надзвичайної ситуації, немає плану евакуації тварин і не проведено технічне обслуговування вогнегасників.

Тобто, звичайна пожежа може закінчитися десятками смертей. Дорослі ще якось виберуться, а от діти та тварини загинуть. В жахливих муках. Під дурнувату музику.

Ми від UAnimals вже звернулися до депутатів та закликаємо інспектувати усі циркові підприємства, аби перевірити безпеку для людей і тварин.

Бо в цирках та мінкульті явно плювати хотіли. І на людей, і на тварин!

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Автор
Олександр ТодорчукОлександр Тодорчук
Тема
Zaporizhzhia.City
Место
УкраинаЗапорожье
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