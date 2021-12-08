В Киеве за сутки зарегистрировали более 1,5 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 7 декабря зарегистрировали 1519 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 9 371 гражданина.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 1775 киевлян, умерло – 26.

Всего в Украине среди новых больных – 809 детей и 175 медиков. Госпитализировали 2 998 человек, летальных случаев – 450. На утро 8 декабря общее количество заражений достигло 3 519 981 человек, выздоровели – 3 109 423.

Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

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Напомним, в Украине с 6 декабря начали действовать новые правила карантина. Также сокращается до 30 дней срок действия "желтых" сертификатов о вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 6 декабря зарегистрировали 1270 новых случаев COVID-19.