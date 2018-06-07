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Мария Колповская
Мария Колповская
Ароматерапевт, эксперт в области ЗОЖВсе статьи автора

Свойства мяты, о которых вы не знали

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А вы знали, что мята, а точнее – содержащийся в ней ментол, не создает иллюзию холода, а воздействует на наши нервные рецепторы, аналогично низкой температуре?

Это было доказано еще в середине прошлого века, когда ученые определили, что ментол и жар (тепло) компенсируют действие друг друга. А значит, несколько капель мятного масла помогут справиться с болью, ушибом, синяком, воспалением или ожогом точно так же, как и кусочек льда, запуская все те же механизмы обменных процессов и сужения сосудов.

Похоже на организм действует и острый перец, а точнее, содержащийся в нем капсаицин. Только капсаицин запускает нервную реакцию, сигнализирующую "пожар!". Его влияние аналогично действию активного тепла (грелки) и может быть компенсировано холодом. Правда, как только острый перец попадает в среду, где отсутствуют рецепторы, реагирующие на жар – в наш желудок, этот эффект пропадает.

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Автор
Мария КолповскаяМария Колповская
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