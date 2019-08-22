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Лето продолжается: В Одессе решили продлить Фестиваль гигантских китайских фонарей до 8 сентября

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"Фестиваль гигантских китайских фонарей", который сейчас проходит в Одессе в парке "Преображенский" продлили до 8 сентября.

Лето продолжается: В Одессе решили продлить Фестиваль гигантских китайских фонарей до 8 сентября

"Изначально мы планировали, что фестиваль будет работать до 25 августа, но на протяжении последних недель мы увидели, что многие вернулись из отпусков и интерес к фестивалю достаточно велик. Поэтому было принято решение продлить фестиваль, чтобы все желающие, кто еще не успел его посетить имели такую возможность" - поделился Денис Погорелко, организатор и руководитель компании Grand Event.

Лето продолжается: В Одессе решили продлить Фестиваль гигантских китайских фонарей до 8 сентября

Международный "Фестиваль гигантских китайских фонарей" - это уникальная выставка 30 потрясающих световых инсталляций, которые раскрывают историю и культуру загадочного и таинственного Китая. Красочные фигуры розовых фламинго, сады панд и райских птиц, а также другие персонажи китайских народных сказок и легенд. Главный герой фестиваля 40-метровый огнедышащий дракон.

Лето продолжается: В Одессе решили продлить Фестиваль гигантских китайских фонарей до 8 сентября

Кроме самой выставки световых инсталляций, также для гостей фестиваля предлагается развлекательная программа: иллюзионное шоу, танцевальные композиции, выступления силовых акробатов и гимнастов, шоу клоунов и жонглеров, фаер-шоу и интерактив с призами.

Лето продолжается: В Одессе решили продлить Фестиваль гигантских китайских фонарей до 8 сентября

Когда: ежедневно с 20.30 до 24.00 до 8 сентября

Где: Парк "Преображенский", ул. Новощепной Ряд, 27 (вход с ул. Мечникова)

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