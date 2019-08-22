Літо триває: В Одесі вирішили продовжити Фестиваль гігантських китайських ліхтарів до 8 вересня

"Фестиваль гігантських китайських ліхтарів", який зараз проходить в Одесі в парку "Преображенський" продовжили до 8 вересня.

"Спочатку ми планували, що фестиваль буде працювати до 25 серпня, але протягом останніх тижнів ми побачили, що багато хто повернувся з відпусток і інтерес до фестивалю досить великий. Тому було прийнято рішення продовжити фестиваль, щоб всі бажаючі, хто ще не встиг його відвідати мали таку можливість "- поділився Денис Погорілко, організатор і керівник компанії Grand Event.

Міжнародний "Фестиваль гігантських китайських ліхтарів" - це унікальна виставка 30 приголомшливих світлових інсталяцій, які розкривають історію та культуру загадкового і таємничого Китаю. Барвисті фігури рожевих фламінго, сади панд і райських птахів, а також інші персонажі китайських народних казок і легенд. Головний герой фестивалю 40-метровий вогнедишний дракон.

Крім самої виставки світлових інсталяцій, також для гостей фестивалю пропонується розважальна програма: Ілюзійне шоу, танцювальні композиції, виступи силових акробатів і гімнастів, шоу клоунів та жонглерів, фаєр-шоу та інтерактив з призами.

Коли: щодня з 20.30 до 24.00 до 8 вересня

Де: Парк "Преображенський", вул. Новощепний Ряд, 27 (вхід з вул. Мечникова)

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