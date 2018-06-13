Коворкинг только для женщин в Киеве

В центре Киева открылось пространство исключительно для женщин Creative Women Space.

Как говорится на странице коворкинга в Facebook, он оборудован двухэтажным залом и большой террасой на свежем воздухе.

"Наш коворкинг - больше, чем рабочее место. Это пространство для нетворкинга, обучения, развития и принадлежности к сообществу женщин, которые стремятся реализовать себя в творчестве и бизнесе", - отмечает команда Creative Women Space.

К услугам также предоставляется быстрый wi-fi, горячие напитки, вода, ксерокс, принтер и пианино.

Адрес: ул. Михайловский, 9Б, 1-й подъезд.