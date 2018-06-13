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Коворкінг тільки для жінок в Києві

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У центрі Києва відкрився простір виключно для жінок Creative Women Space.

Як йдеться на сторінці коворкінгу в Facebook, він обладнаний двоповерховим залом і великою терасою на свіжому повітрі.

"Наш коворкінг - більше, ніж робоче місце. Це простір для нетворкінгу, навчання, розвитку та приналежності до спільноти жінок, які прагнуть реалізувати себе у творчості та бізнесі", - зазначає команда Creative Women Space.

До послуг також надається швидкий wi-fi, гарячі напої, вода, ксерокс, принтер і піаніно.

Адреса: вул. Михайлівська, 9Б, 1-й під'їзд.

Тема
Kyiv.City
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