AIR GogolFest в Виннице собрал 13 000 посетителей

Оргкомитет ф естивалю современного искусства ГОГОЛЬ FEST и генеральные партнеры фестиваля Винницкий городской совет, Украинский культурный фонд и Благотворительный фонд "Подольская община" провели Международный междисциплинарный фестиваль современного искусства AIR ГОГОЛЬ FEST, который впервые полномаcштабно состоялся в Виннице в течение 18-20 октября 2019 на территории завода "Кристалл".

20 октября прошел третий день фестиваля современного искусства AIR GogolFest 2019 и состоялось его закрытие. Самыми яркими событиями этого дня стали: иммерсионнаое представление от Дикого Театра "Кайдаши", перфоманс от винницкого театра "Круг Света" "Круг Планета" и инклюзивный перфоманс "Unlimited: Прикосновение" от творческой мастерской "Harmonia".

На главной музыкальной сцене выступили харьковская группа Линия Маннергейма, украинская хип-хоп сенсация Alyona Alyona. Долгожданным хедлайнером последнего дня фестиваля стала известная украинская группа Вагоновожатые.

В общем, в течение трех дней проведения фестиваля состоялось около 100 событий. Его посетили 13 000 человек. В частности, к детской программы присоединились почти 500 маленьких зрителей.

Программная директор фестиваля современного искусства AIR GogolFest Анна Басова: "Наши ожидания более чем оправдались. В этом году фестиваль посетило гораздо больше людей, чем в предыдущем. Люди пришли открытые и взаимодействовали с тем, что вокруг них состоялось и были с этим в диалоге.

В этом году на фестивале было значительно больше событий, у нас были мощные программы (музыкальная, театральная, детская, образовательная, визуальная, поэтически перформативная). Также в этом году увеличилось количество международных проектов. К примеру, половину театральной программы составляли иностранные участники: театры из Литвы, Швейцарии, Германии, Румынии, Великобритании. Это дает местным исполнителям возможность потенциально сотрудничать с иностранными художниками. Большую часть программы составляли и винницкие участники, которых горячо поддерживали местные зрители.

Сейчас мы ведем переговоры с винницкой власти относительно следующего фестиваля. Мы рассматриваем также новые локации и уже есть несколько вариантов, которые можно ревитализировать и заново открыть для винничан. Или сделаем какой-то уникальный проект, который покажет Винницу с другой стороны. Пока мы не раскрываем всех карт, но уже прилагаем все усилия, чтобы фестиваль состоялся в следующем году ".

В рамках театральной программы состоялось 10 событий для взрослых и детей: опера-реквием "IYOV" от режиссера Влада Троицкого, немецко-украинская перформативная резиденция Mueller Mashinen Raum от берлинского театра Neues Kuenstler Theatre Berlin и рейв-бэнда ЦеШо, швейцарская моноспектакль "The Sensemaker", представление от винницких актеров "Рисунки Марка Кропивницкого", перформанс от винницкого театра "Круг Света" "Круг: Клетка", детский спектакль от литовской хореографини "Цветные игры", кукольный спектакль для детей от британского театра "The Fetch Theater" "К востоку от Солнца, на запад он Луны ", иммерсионная представление от Дикого Театра" Кайдаши ", перфоманс от винницкого театра" Круг Света "" Круг Планета "и инклюзивный перфоманс" Unlimited: Прикосновение "от творческой мастерской" Harmonia ".

На главной музыкальной сцене состоялось 16 выступлений: Днепровский электро-акустический коллектив DZ "OB, социальный рейв-бэнд ЦеШо, румынский хип-хоп группа Subcarpati, харьковская группа Линия Маннергейма, украинская хип-хоп сенсация Alyona Alyona, известная украинская группа Вагоновожатые, а также украинские исполнители Space of Variations, WaveWalkers, Hypnotunes, ZFEELZ, Курносая Дура, UNSLEEPING, Our Atlantic, Reve ta Stohne, Ocean Bloom.

Воспалительные ночные вечеринки состоялись на локациях Вентиляционная и Бункер, где выступали украинские диджеи.

Интересным AIR GogolFest 2019 выдался и для самых маленьких посетителей. Кроме детской театральной программы для детей организаторы устроили детскую зону, на которой состоялось 20 мероприятий: мастер-классы, перформансы, экскурсии, уроки и тому подобное.

В рамках образовательной программы состоялось 27 событий. Среди них: лекции, кинопоказы, презентации, видеовиставы, в частности показ оперы "Nero" на судоремонтном заводе в Мариуполе от режиссера Влада Троицкого и тому подобное. Сквозная тема винницкой образовательной программы "Гимназия" – video on air. Участники и гости фестиваля говорили о видео как элемент большой культурной индустрии: о технологиях в театре и анимацию, феномены украинской youtube и о видео как документ эпохи.

Поэтически перформативная программа на локации Кухня была не менее насыщенной. В Кухни состоялось 12 мероприятий: поэтические чтения, лекции, перформансы и музыкальные выступления Кристины Хилимоново, Зазы Пауалишвили, B. R. A. T. и другие.

Визуальная программа на фестивале получила название AGA. Это – серия авторских и групповых художественных проектов художников из разных городов Украины. Главный месседж Air ГогольFest – человеку искусство нужно, как воздух – является одновременно и темой для художников. AGA-2019 состояла:

1. AIR GOGOLFEST ARTS. Художественные проекты, реализованные на территории фестиваля, и художественные интервенции за его пределами.

2. AIR GOGOLFEST LIGHT. Специфическая часть проекта, которую создают, используя мэпинга, световые эффекты, флюроарт и видеоинсталляции.

3. AIR GOGOLFEST OPENSPACE. Свободные территории, где все желающие имели возможность поделиться своими художественными идеями, независимо от образования, опыта и признания. На территории работали талантливые художники, которые помогали профессионально и компетентно развить идеи художников начинающих.

4. AIR GOGOLFEST ART-Тур. Серия экспозиций современного визуального искусства, расположенных в разных локациях города, а также экскурсионные программы AGA.

Проектная менеджеру фестиваля современного искусства AIR GogolFest Александра Венславовська: "Фестиваль в этом году очень отличается от предыдущего. Мы максимально охватили возможную аудиторию, которая пришла на фестиваль.

Международные проекты и группы, которые приняли участие в фестивале, расширяют наши рамки и границы и мы даем публике понять, что это – не какая-то локальная община, или история. Мы даем понять, что в нашей стране возможно все и мы можем прийти к неожиданным результатам. Главное: ставить цель. И этот фестиваль стал нашей целью, результат которой превзошел все наши ожидания ".

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