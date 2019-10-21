AIR GogolFest у Вінниці зібрав 13 тисяч відвідувачів

Оргкомітет ф естивалю сучасного мистецтва ГОГОЛЬ FEST та генеральні партнери фестивалю Вінницька міська рада, Український культурний фонд та Благодійний фонд "Подільська громада" провели Міжнародний міждисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва AIR ГОГОЛЬ FEST , який вперше повномаcштабно відбувся у Вінниці упродовж 18-20 жовтня 2019 року на території заводу "Кристал".

20 жовтня пройшов третій день фестивалю сучасного мистецтва AIR GogolFest 2019.та його відбулося його закриття. Найяскравішими подіями цього дня стали: імерсійна вистава від Дикого Театру "Кайдаші", перфоманс від вінницького театру "Коло Світла" "Коло: Планета" та інклюзивний перфоманс "Unlimited: Дотик" від творчої майстерні "Harmonia".

На головній музичній сцені виступили харківський гурт Лінія Маннергейма, українська хіп-хоп сенсація Alyona Alyona. Довгоочікуваним хедлайнером останнього дня фестивалю став відомий український гурт Вагоновожаті.

Загалом, упродовж трьох днів проведення фестивалю відбулось близько 100 подій. Його відвідали 13 000 людей. Зокрема, до дитячої програми долучилися майже 500 маленьких глядачів.

Програмна директорка фестивалю сучасного мистецтва AIR GogolFest Анна Басова: "Наші очікування більш, ніж здійснилися. Цього року фестиваль відвідало значно більше людей, аніж попереднього. Люди прийшли відкриті та взаємодіяли з тим, що довкола них відбулось та були із цим в діалозі.

Цьогоріч на фестивалі було значно більше подій, у нас були потужні програми (музична, театральна, дитяча, освітня, візуальна, поетично-перформативна). Також цього року збільшилась кількість міжнародних проектів. До прикладу, половину театральної програми складали іноземні учасники: театри з Литви, Швейцарії, Німеччини, Румунії, Великобританії. Це дає місцевим виконавцям можливість потенційно співпрацювати з іноземними митцями. Велику частину програми складали й вінницькі учасники, яких палко підтримували місцеві глядачі.

Зараз ми ведемо переговори із вінницькою владою щодо наступного фестивалю. Ми розглядаємо також нові локації та вже маємо кілька варіантів, які можна ревіталізувати та наново відкрити для вінничан. Або зробимо якийсь унікальний проект, який покаже Вінницю з іншого боку. Поки ми не розкриваємо всіх карт, але вже докладаємо усіх зусиль, аби фестиваль відбувся наступного року".

У рамках театральної програми відбулось 10 подій для дорослих та дітей: опера-реквієм "IYOV" від режисера Влада Троїцького, німецько-українська перформативна резиденція Mueller Mashinen Raum від берлінського театру Neues Kuenstler Theatre Berlin та рейв-бенду ЦеШо, швейцарська моновистава "The Sensemaker", вистава від вінницьких акторів "Малюнки Марка Кропивницького", перформанс від вінницького театру "Коло Світла" "Коло: Клітка", дитяча вистава від литовської хореографині "Кольорові ігри", лялькова вистава для дітей від британського театру "The Fetch Theater" "На схід від Сонця, на захід він Місяця", імерсійна вистава від Дикого Театру "Кайдаші", перфоманс від вінницького театру "Коло Світла" "Коло: Планета" та інклюзивний перфоманс "Unlimited: Дотик" від творчої майстерні "Harmonia".

На головній музичній сцені відбулось 16 виступів: дніпровський електро-акустичний колектив DZ’OB, соціальний рейв-бенд ЦеШо, румунський хіп-хоп гурт Subcarpati, харківський гурт Лінія Маннергейма, українська хіп-хоп сенсація Alyona Alyona, відомий український гурт Вагоновожаті, а також українські виконавці Space of Variations, WaveWalkers, Hypnotunes, ZFEELZ, Курносая Дура, UNSLEEPING, Our Atlantic, Reve ta Stohne, Ocean Bloom.

Запальні нічні вечірки відбулись на локаціях Вентиляційна та Бункер, де виступали українські діджеї.

Цікавим AIR GogolFest 2019видався і для наймолодших відвідувачів. Окрім дитячої театральної програми для дітей організатори влаштували дитячу зону, на якій відбулось 20 заходів: майстер-класи, перформанси, екскурсії, уроки тощо.

У рамках освітньої програми відбулось 27 подій. Серед них: лекції, кінопокази, презентації, відеовистави, зокрема показ опери "Nero" на судноремонтному заводі у Маріуполі від режисера Влада Троїцького, тощо. Наскрізна тема вінницької освітньої програми "Гімназія" – video on air. Учасники та гості фестивалю говорили про відео як елемент великої культурної індустрії: про технології у театрі та анімацію, феномени українського youtube та про відео як документ епохи.

Поетично-перформативна програма на локації Кухня була не менш насиченою. У Кухні відбулось 12 заходів: поетичні читання, лекції, перформанси та музичні виступи Христини Халімонової, Зази Пауалішвілі, B.R.A.T. та інші.

Візуальна програма на фестивалі отримала назву AGA. Це – серія авторських та групових мистецьких проектів від художників із різних міст України. Головний меседж Air ГогольFest – людині мистецтво потрібно, як повітря – є, водночас, і темою для митців. AGA-2019 складалась:

1. AIR GOGOLFEST ARTS. Художні проекти, реалізовані на території фестивалю, та мистецькі інтервенції за його межами.

2. AIR GOGOLFEST LIGHT. Специфічна частина проекту, яку створюють, використовуючи мепінг, світлові ефекти, флюроарт та відеоінсталяції.

3. AIR GOGOLFEST OPENSPACE. Вільні території, де всі охочі мали змогу поділитись своїми мистецькими ідеями, незалежно від освіти, досвіду та визнання. На території працювали талановиті митці, які допомагали фахово та компетентно розвинути ідеї митців-початківців.

4. AIR GOGOLFEST ART-Тур. Серія експозицій сучасного візуального мистецтва, розташованих у різних локаціях міста, а також екскурсійні програми AGA.

Проектна менеджерка фестивалю сучасного мистецтва AIR GogolFest Олександра Венславовська: "Фестиваль цього року дуже відрізняється від попереднього. Ми максимально охопили можливу аудиторію, яка прийшла на фестиваль.

Міжнародні проекти та гурти, які взяли участь у фестивалі, розширюють наші рамки та кордони і ми даємо публіці зрозуміти, що це – не якась локальна громада, чи історія. Ми даємо зрозуміти, що у нашій країні можливо все і ми можемо прийти до несподіваних результатів. Головне: ставити ціль. І цей фестиваль став нашою ціллю, результат якої перевершив всі наші очікування".

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