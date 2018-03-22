Как стать снова молодым и привлекательным, хотя бы для Facebook?

1. Постоянно публикуйте свою довольную пику на фоне пальм, морей-океанов и лазурных глубин детских бассейнов в Египте и Турции. Пика должна быть очень довольной, желательно с минимальным количеством морщин, вызванных all inclusive и отсутствием крема для лица. Как вариант, фотография в очках и с сигарой.

2. Публикуйте оптимистичные мотивирующие посты - не часто, но регулярно. Варианты: "Главное, не что ты ешь, а с кем ты уйдешь из ресторана", "Не пей на ночь, а пой", "Держись за себя, только ты сам можешь регулярно за себя держаться".

3. Постоянно публикуйте воспоминания трех-, четырехлетней давности, люди не обратят внимание на дату, а там вы гораздо моложе, да и фото сделано качественным и тогда еще известным фотографом.

4. Пишите всякую муть на политические темы, активно включайтесь в обсуждение зимы, Савченко, рейтингов политических сил, коррупции и качества шоколадок Рошен. Не брезгуйте ничем, включайтесь в ругань и полемику, посылайте всех и призывайте их же в качестве свидетелей.

6. Обязательно чекиньтесь в модных местах, кинотеатрах, выставках глубоко концептуальных художников, посещайте Дни рождения баров и кафе на районе и сразу же, прямо там же, публикуйте разгромные комментарии между третьей и четвертой пинтой пива.

7. Подпишитесь на группы по правильному дыханию, питанию, сну, лайкайте людей, в очередной раз посетивших Гоа и только поэтому считающих себя в праве проводить онлайн занятия и курсы выходного дня. Не отвергайте приглашения вступить в барахолки, общества защитников и любителей, йогов - домушников и последователей TRX.

8. Удалите из профиля год своего рождения. Как это делают 90% барышень-фейсбучниц. Пусть попробуют догадаться после пп. 1- 7.

И взойдет ваша звезда, ну, если и не сразу, то про крайней мере в этом столетии так точно...

Ждите.