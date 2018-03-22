Як стати знову молодим і привабливим, хоча б для Facebook?

1. Постійно публікуйте свою задоволену пику на тлі пальм, морів-океанів і блакитних глибин дитячих басейнів в Єгипті і Туреччині. Пика повинна бути дуже задоволеною, бажано з мінімальною кількістю зморшок, викликаних all inclusive і відсутністю крему для обличчя. Як варіант, фотографія в окулярах і з сигарою.

2. Публікуйте оптимістичні мотивуючі пости - не часто, але регулярно. Варіанти: "Головне, не що ти їси, а з ким ти підеш з ресторану", "Не пий на ніч, а співай", "Тримайся за себе, тільки ти сам можеш регулярно за себе триматися".

3. Постійно публікуйте спогади трьох-, чотирирічної давності, люди не звернуть увагу на дату, а там ви набагато молодше, та й фото зроблено якісним і тоді ще відомим фотографом.

4. Пишіть різну на політичні теми, активно включайтеся в обговорення зими, Савченко, рейтингів політичних сил, корупції і якості шоколадок Рошен. Не нехтуйте нічим, включайтеся у сварки та полеміку, посилайте всіх і закликайте їх же в якості свідків.

6. Обов'язково чекіньтесь в модних місцях, кінотеатрах, виставках глибоко концептуальних художників, відвідуйте Дні народження барів і кафе на районі і одразу ж, прямо там же, публікуйте розгромні коментарі між третьою і четвертою пінтою пива.

7. Підпишіться на групи з правильного дихання, харчування, сну, лайкайте людей, які в черговий раз відвідали Гоа і тільки тому вважають себе в праві проводити онлайн заняття і курси вихідного дня. Не відкидайте запрошення вступити в барахолки, суспільства захисників і любителів, йогів -домушників і послідовників TRX.

8. Видаліть з профілю рік свого народження. Як це роблять 90% панянок-фейсбучніц. Нехай спробують здогадатися після пп. 1-7.

І зійде ваша зірка, ну, якщо і не одразу, то про принаймні в цьому столітті так точно ...Чекайте.