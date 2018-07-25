Под Киевом вырубили огромный участок леса: фото и видео

24 июля группа неизвестных вырубила деревья на участке леса в поселке Гостомель Киевской области и подрались с активистами, которые пытались им помешать.

Об этом сообщили на странице информагентства “Погляд Приірпіння” в сети Facebook.

"В Гостомеле таки вырубили лес по улице Свято-Покровский, вблизи таунхаусов "Чешский двор". Противостояние между местными жителями и наемниками застройщика продолжалось несколько недель. 19 июля депутаты Гостомельской рады даже проголосовали за приостановление действия градостроительных условий, предоставленных согласно генплана главным архитектором поселка. Но это не помешало молодым людям спортивного телосложения, так называемым "титушкам", стать на защиту незаконной вырубки леса. Некоторые представлялись, как охранная фирма, а другие категорически отказались разговаривать с журналистами", — написали в СМИ.

"Жители Гостомеля были настолько возмущены, что пошли самостоятельно защищать зеленую зону. Молодые люди вели себя вызывающе и нападали на всех, кто пытался спасти лес. Во время этих событий присутствовал и застройщик. Но как только начались избиения сразу убежал с участка. Когда полиция вместе с жителями составляла заявление-объяснение о совершении правонарушения, лес еще продолжали валить. Параллельно следователи осматривали место происшествия и описывали ситуацию. Вырубку на этом месте начали 3 июля этого года. Некоторые местные жители с самого начала отслеживают развитие ситуации", — добавили журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что контрабанда леса из Украины достигла объемов в размере 6-8 млрд грн в год.