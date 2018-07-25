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"Короед прошелся?" Масштабную вырубку леса в Киеве сняли с воздуха

1.1тЧитать новость на украинском

В Киеве сняли с высоты масштабную вырубку деревьев в Дарницком лесопарковом хозяйстве.

Фотографию опубликовал местный житель Игорь Кирикевич на странице в Facebook. "Вот так "замечательно" выглядят с самолета дыры ЛПХ в лесу Деснянского района. Это тоже короед?!" - подписал он снимок.

Киевлянин убежден, что лесопромышленная деятельность в Киеве должна быть запрещена.

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"Лавочку нужно закрывать и переходить на современные методы ухода за лесопарк. А сплошные вырубки, которые мы видим на фото, вообще варварство и дикость. Думаю, кто-то должен ответить за это преступление", - добавил Игорь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее показали со спутника исчезновение лесов в Карпатах.

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Kyiv.City
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