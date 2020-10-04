Зоозащитники во главе с Фирсовым напомнили власти об издевательствах над животными

Партия "Экологическая Альтернатива" присоединилась к масштабной акции "Стань на защиту животных!", которая состоялась на Майдане Независимости в воскресенье 4 октября.

Об этом в своем Facebook написал политик и кандидат в мэры Киева Егор Фирсов. По его словам, 4 октября, День защиты животных, именно то время, чтобы напомнить миру о их защите.

"В Украине просто катастрофическая ситуация, потому что нынешняя Верховная Рада до сих пор не приняла ни одного зоозащитного законопроекта. Мы против издевательства над животными, которые прямо сейчас, в эти минуты проходит на меховых фермах, в цирках, притравочных станциях, во всех тех украинских городах, где до сих пор уничтожаются бездомные животные дикарским методом эвтаназии", – отметил он.

По его словам, именно поэтому неравнодушные к такой ситуации люди собрались на Майдане, чтобы громко заявить на всю страну: животные имеют право на гуманное обращение.

Описание: На Майдане Независимости прошла акция "Стань на защиту животных!" источник: Фейсбук Егора Фирсова Alt:

Описание: На Майдане Независимости прошла акция "Стань на защиту животных!" источник: Фейсбук Егора Фирсова Alt:

"Нужно прекратить использовать животных в цирках, контактных зоопарках и дельфинариях, а также запретить издеваться над ними ради заработка на фото и видеосъемке. Случаи жестокого обращения с животными должны фиксироваться и караться, а для бездомных животных следует создать муниципальную службу спасения и современные приюты", – заверил Фирсов.

Он добавил, что именно эти важным вещам будет уделять внимание "Экологическая Альтернатива" в своей деятельности и поблагодарил за организацию акции зоозащитных и природоохранных ОО "Единая Планета", "Кампания ХутроOFF", Molodiya Festival, "Открытые клетки", "Каждое Животное", "Маленькие сердца", "Хвостатый Четверг".

Как сообщал OBOZREVATEL, в минувшую субботу, 3 октября, в рамках акции "Киев – не помойка!", под стенами КГГА установили 5-метровый монумент Родине-Матери, сделанный из мусора.

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