Зоозахисники на чолі з Фірсовим нагадали владі про знущання над тваринами

Партія "Екологічна Альтернатива" приєдналась до масштабної акції “Стань на захист тварин!", що відбулась на Майдані Незалежності в неділю 4 жовтня.

Про це у своєму Facebook написав політик та кандидат в мери Києва Єгор Фірсов. За його словами, 4 жовтня, День захисту тварин, саме той час, щоб нагадати світові про їх захист.

"В Україні просто катастрофічна ситуація, бо нинішня Верховна Рада досі не ухвалила жодного зоозахисного законопроекту. Ми проти знущання над тваринами, що прямо зараз, у ці хвилини триває на хутрових фермах, у цирках, притравочних станціях, в усіх тих українських містах, де досі знищуються безпритульних тварин дикунським методом евтаназії", – заявив він.

За його словами, саме тому небайдужі до такої ситуації люди, зібралися на Майдані, щоб гучно заявити на всю країну: тварини мають право на гуманне поводження.

Описание: На Майдані Незалежності пройшла акція “Стань на захист тварин!" Источник: Фейсбук Єгора Фірсова Alt:

Описание: На Майдані Незалежності пройшла акція “Стань на захист тварин!" Источник: Фейсбук Єгора Фірсова Alt:

"Використовувати тварин у цирках, контактних зоопарках та дельфінаріях слід припинити, а також заборонити знущатися з них заради заробітку на фото- та відеозйомці. Випадки жорстокого поводження з тваринами мають фіксуватись та каратись, а для безпритульних тварин слід створити муніципальна службу порятунку та сучасні притулки", – запевнив Фірсов.

Він додав, що саме ці важливим речам приділятиме увагу "Екологічна Альтернатива" у своїй діяльності та подякував за організацію акції зоозахисних та природоохоронних ГО “Єдина Планета", “Кампанія ХутроOFF", Molodiya Festival, “Відкриті клітки", “Кожна Тварина", "Маленькие сердца", “Хвостатый Четверг".

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулої суботи, 3 жовтня, в рамках акції "Київ – не смітник!", під стінами КМДА встановили 5-метровий монумент Батьківщині-Матері, зроблений із сміття.

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