Фирсов объяснил, для чего под КГГА установили "мусорный" 5-метровый монумент

В рамках акции "Киев – не помойка!", Под стенами КГГА установили 5-метровый монумент Родине-Матери, сделанный из мусора.

Об этом в своем Facebook кандидат в мэры столицы Егор Фирсов. По его словам, он должен напомнить власти, что ждет столицу, если она не будет заниматься проблемой мусора в городе.

"Нынешнюю систему обращения с отходами в Киеве сложно назвать цивилизованной. Поэтому мы установили этот мусорный монумент под стенами киевской власти, чтобы она обратила внимание на мусорную проблему города. Оно все вместе сваливается на полигонах, отравляет почву, воду и воздух и вредит здоровью людей", – отметил Фирсов.

По его словам, только за 2018 год в столице собрали 1,3 млн тонн твердых бытовых отходов, что в три раза превышает вес монумента Родина-Мать.

"Сейчас в столице сортируются и перерабатываются только жалких 8% отходов, другие же – стихийно сваливаются на полигонах или сжигаются с нарушением всех эконорм. Поэтому еще раз напоминаем уважаемому мэру и депутатам Киевсовета об их обязанностях", – добавил политик.

Описание: Под КГГА установили "мусорный" 5-метровый монумент Источник: Фейсбук Егора Фирсова Alt:

По мнению Фирсова, Киеву давно нужна современная система сбора и сортировки отходов, полноценная инвентаризация свалок и новый мусороперерабатывающий завод, который не будет вредить окружающей среде и здоровью жителей города.

Как сообщал OBOZREVATEL, политическая партия "Экологическая альтернатива" предложила план спасения Киева от вредных загрязнений в воздухе.

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