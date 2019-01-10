Зимовий Львів: у мережі з'явилися яскраві фото міста

Львів — одне з найпопулярніших українських міст. Кількість туристів, які відвідують це місто, важко порахувати, а черги в кафе і ресторани мало кого можуть здивувати.

Взимку у Львові високий сезон. Забронювати житло за кілька тижнів до Нового року неможливо, як власне і купити квитки на поїзд. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як виглядають вулиці Львова взимку.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у мережі з'явилися фото зимового Мукачева. Місто, яке розташоване на річці Латориця, засипало снігом, що зробило місцеві пейзажі барвистими і яскравими.