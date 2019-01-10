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Зимовий Львів: у мережі з'явилися яскраві фото міста

1.3тЧитати матеріал російською

Львів — одне з найпопулярніших українських міст. Кількість туристів, які відвідують це місто, важко порахувати, а черги в кафе і ресторани мало кого можуть здивувати.

Взимку у Львові високий сезон. Забронювати житло за кілька тижнів до Нового року неможливо, як власне і купити квитки на поїзд. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як виглядають вулиці Львова взимку.

Зимовий Львів: у мережі з'явилися яскраві фото міста
Новини
У Львові експонуватимуться мініатюрні естампи з Трієнале Малих Форм Графіки "Intaglio"
Зимовий Львів: у мережі з'явилися яскраві фото міста
Зимовий Львів: у мережі з'явилися яскраві фото міста
Зимовий Львів: у мережі з'явилися яскраві фото міста
Зимовий Львів: у мережі з'явилися яскраві фото міста
Зимовий Львів: у мережі з'явилися яскраві фото міста
Зимовий Львів: у мережі з'явилися яскраві фото міста
Зимовий Львів: у мережі з'явилися яскраві фото міста
Зимовий Львів: у мережі з'явилися яскраві фото міста
Зимовий Львів: у мережі з'явилися яскраві фото міста

Як раніше писав OBOZREVATEL, у мережі з'явилися фото зимового Мукачева. Місто, яке розташоване на річці Латориця, засипало снігом, що зробило місцеві пейзажі барвистими і яскравими.

Тема
Lviv.City
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CARGO 100
CARGO 100
Красивый польский город, но не чищен по украински ...
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Жигало Борис
Жигало Борис
CARGO 100, Заснований князем Данилом Галицьким в 1256. Історію вчи дибіл, може колись станеш розумною людиною.
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