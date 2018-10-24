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За секунду до трагедії: у мережі розгорілися суперечки через ДТП із дитиною на переході

6.2тЧитати матеріал російською

На сторінках соцмереж популярним стало відео, на якому зафіксована ДТП на пішохідному переході одного з міст України — дитина ледь не потрапила під колеса водія.

Уникнути трагедії вдалося завдяки реакції невідомого водія авто, хоча в коментарях обурених користувачів мережі дісталося і йому. Під роликом у Facebook-пабліку "ДжеДАІ" спалахнула активна дискусія про ПДР та винних у трагедії (відео дивіться нижче).

На відео дитина виходить на пішохідний перехід із молодою матір'ю, проте вже у наступний момент безконтрольно випереджає її, буквально кидаючись під колеса позашляховика на зустрічній смузі — її огляд пішоходам не був доступний через інші авто на дорозі.

Водій зреагував в останній момент і розминувся із дитиною за декілька сантиметрів, деякі користувачі навіть стверджують, що одним колесом позашляховик наїхав на ногу дитини, настільки близько вони опинилися один із одним. Мати у цей час перебувала ще на іншій стороні дороги.

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У коментарях почали сперечатися, хто ж у цій ситуації винен — матір, яка не стежила за дитиною, чи водій, котрий їхав надто швидко і не скинув швидкість перед переходом.

За секунду до трагедії: у мережі розгорілися суперечки через ДТП із дитиною на переході
За секунду до трагедії: у мережі розгорілися суперечки через ДТП із дитиною на переході
За секунду до трагедії: у мережі розгорілися суперечки через ДТП із дитиною на переході
За секунду до трагедії: у мережі розгорілися суперечки через ДТП із дитиною на переході
За секунду до трагедії: у мережі розгорілися суперечки через ДТП із дитиною на переході

Менш ніж за добу ролик зібрав понад 60 тис. переглядів, більше 2 тис. користувачів перепостили відео на свої сторінки зі схожими порадами і проханнями — дітей рекомендують тримати за руки, а водіїв закликають до зниження швидкості перед кожним пішохідним переходом.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, названо точну кількість постраждалих у результаті масштабної ДТП із 20 автомобілями в центрі Києва.

Місце
Україна
Об'єкти
соцмережіFacebookвидео
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Водитель был бы виновен.
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