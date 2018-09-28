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''Я не буду вам больше отвечать'': в Тернополе провели любопытный эксперимент с иностранцами

1.1тЧитать материал на украинском

В Тернополе провели эксперимент с иностранцем. Сотрудников местного вокзала проверили на знание английского языка.

Парень, которого зовут Брайан, попытался купить себе билет до Одессы и обратно. Отмечается, что по телефону представители УЗ заявили, что проблем с языком возникнуть не должно. Видео разместили на канале "Новини Тернополя 20 хвилин".

''Я не буду вам больше отвечать'': в Тернополе провели любопытный эксперимент с иностранцами
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"Говорят ли по-английски работники железнодорожного вокзала в Тернополе. Журналисты "20 хвилин" вместе с иностранцем Брайаном из Ганы попытались в кассах железнодорожного вокзала приобрести билеты", - говориться в описании к видео.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Тернополе задержаны лица ромской национальности с грудным ребенком. Пока горе-родители спали на газоне в парке, младенец остался без присмотра и просто ползал вокруг матери и ее сожителя.

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