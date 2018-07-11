Под Запорожьем раскопали скелет средневекового охранника. Фото и видео

В Запорожской области группа археологов, которая проводит раскопки на Мамай-горе, нашла захоронение XV века.

Об этом исследователи сообщили на странице в Facebook.

mamai-gora.org/

"Предполагаем, что возможно, это мог быть представитель племени, которое обеспечивало услуги охраны, так как находилось рядом с самой переправой нижнего Поднепровья", - сообщили археологи.

Мамай-гора - это один из крупнейших в Европе могильников. На сегодняшний день он постепенно сползает в Каховское водохранилище. За последние 30 лет рухнуло почти 400 метров берега. По словам ученых, остановить процесс разрушения Мамай-горы невозможно.

mamai-gora.org/

Как ранее писал CityOboz, опубликованы раритетные фото Запорожья.