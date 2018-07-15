В Киеве продолжают умирать утки

В Голосеевском районе Киева, на Теремках, продолжают умирать утки. На озере возле церкви погибли уже сотни птиц.

15 июля запланировано эвакуировать оттуда оставшихся живых особей, сообщили Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

Максим Юрьев, Facebook

"Для участия в спасении птиц нужны сачки, перчатки, переноски, клетки или боксы, так как нашего снаряжения может не хватить", - написали спасатели.

Kyiv Animal Rescue Group

Местные жители за собственные средства заказали анализы воды и мертвых птиц.

Как ранее писал CityOboz, киевляне забили тревогу из-за массового мора птиц.