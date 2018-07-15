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В Киеве продолжают умирать утки

1.7тЧитать новость на украинском

В Голосеевском районе Киева, на Теремках, продолжают умирать утки. На озере возле церкви погибли уже сотни птиц.

15 июля запланировано эвакуировать оттуда оставшихся живых особей, сообщили Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

Максим Юрьев, Facebook

"Для участия в спасении птиц нужны сачки, перчатки, переноски, клетки или боксы, так как нашего снаряжения может не хватить", - написали спасатели.

Kyiv Animal Rescue Group

Местные жители за собственные средства заказали анализы воды и мертвых птиц.

Как ранее писал CityOboz, киевляне забили тревогу из-за массового мора птиц.

Тема
Kyiv.City
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Даже утки дохнут от украиньськага мира.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Причастность ФСБ уже установлена?
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