Воздвижение Креста Господня: что нельзя делать в этот день

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня отмечают 27 сентября. Этот праздник, установили в память обретения Креста Господня. Оно произошло в 326 году в Иерусалиме недалеко от горы Голгофы, которая считается местом Распятия Иисуса.

В этот день отмечают возвращение Животворящего Креста из Персии. OBOZREVATEL рассказывает о том, что нельзя делать в этот праздник.

Православный журнал ФОМА

27 сентября принято идти в церковь и молиться о здоровье и благополучии. В этот день следует придерживаться строго поста: не пить алкоголь и не есть пищу животного происхождения. В церкви покупают три свечи, которыми крестят углы в доме, читая при этом молитву. Наносят крест на двери. В этот день было принято сватать невесту.

Православный журнал ФОМА

Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня

Нельзя работать, а также начинать новое дело, так как из этого ничего не выйдет.

Нельзя ходить в лес, так как в этот день леший пересчитывает лесных зверей.

Нельзя держать дверь открытой. В этот день змеи ищут места для зимовки и могут заползти в любой дом.

Как ране писал OBOZREVATEL, в начале календарного еврейского года, с 15 по 22 тишрея (период с 23 по 30 сентября) евреи отмечают праздник Суккот. Он направлен на укрощение материальной стороны жизни, на осознание бренности денежных ценностей и на хрупкость человеческого бытия.