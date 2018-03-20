Во Львове выбрали компании для вывоза мусора

Во Львовской областной государственной администрации провели конкурс на оказание услуг по вывозу (сбор, хранение и перевозка) твердых и крупногабаритных бытовых отходов с территорий жилого фонда коммунальной собственности.

Конкурс проводился по восьми коммунальным предприятиям Франковского района, сообщает местный сайт "032.ua".

По итогам рассмотрения предложений и их оценки комиссия определила победителями ООО "АВЕ Львов" и ООО "Спецавтотранс".

В частности, "АВЕ Львов" будет обслуживать территории ЛКП "Уютное", ЛКП "Львовский фонарь", ЛКП "Сокольницкое" и ЛКП "Южное", а "Спецавтотранс" - ЛКП "Вулецкое", ЛКП "Солнечное", ЛКП "Вокруг базара" и ЛКП "Магистральное".

Как сообщал CityOboz, во Львове создали сайт для утилизации мусора.