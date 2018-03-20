У Львові обрали компанії для вивозу сміття

У Львівській обласній державній адміністрації провели конкурс на надання послуг з вивезення (збирання, зберігання та перевезення) твердих і великогабаритних побутових відходів з територій житлового фонду комунальної власності.

Конкурс проводився по восьми комунальним підприємствам Франківського району, повідомляє місцевий сайт "032.ua".

За підсумками розгляду пропозицій і їх оцінки комісія визначила переможцями ТОВ "АВЕ Львів" і ТОВ "Спецавтотранс".

Зокрема, "АВЕ Львів" буде обслуговувати території ЛКП "Затишне", ЛКП "Львівський ліхтар", ЛКП "Сокольницьке" і ЛКП "Південне", а "Спецавтотранс" - ЛКП "Вулецьке", ЛКП "Сонячне", ЛКП "Навколо базару "і ЛКП" Магістральне".

Як повідомляв CityOboz, у Львові створили сайт для утилізації сміття.