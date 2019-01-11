Во Львове произошло ЧП с историческим зданием: фото

Во Львове на одной из улиц произошел обвал фасада старого дома. Информации о пострадавших нет.

Об этом сообщил руководитель проекта "Варта 1" Игорь Зинкевич на странице организации. Отмечается, что дом, на фасаде которого произошел обвал, стоит под номером 20 и входит в список памятников архитектуры и градостроительства.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в многоквартирном жилом доме Киева женщина перерезала газовый шланг, чтобы свести счеты с жизнью. От ЧП соседей спасла случайность. Случай произошел 10 января на ул. Саратовская, 18/16 (Нивки).

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