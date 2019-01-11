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У Львові сталася НП з історичною будівлею: фото

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У Львові на одній з вулиць стався обвал фасаду старого будинку. Інформації про постраждалих немає.

Про це повідомив керівник проекту "Варта 1" Ігор Зінкевич на сторінці організації. Зазначається, що будинок, на фасаді якого стався обвал, стоїть під номером 20 і входить в список пам'яток архітектури і містобудування.

У Львові сталася НП з історичною будівлею: фото
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У Львові сталася НП з історичною будівлею: фото
У Львові сталася НП з історичною будівлею: фото
У Львові сталася НП з історичною будівлею: фото

Як раніше писав OBOZREVATEL, в багатоквартирному житловому будинку Києва жінка перерізала газовий шланг, щоб звести рахунки з життям. Від ПП сусідів врятувала випадковість. Випадок стався 10 січня на вул. Саратовська, 18/16 (Нивки).

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Lviv.City
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