Во Львове презентовали фильм о политзаключенном

Во Львове состоялся допремьерный показ фильма Вячеслава Бегуна "Сильные духом" в рамках акции "Свободу политзаключенным Кремля".

Как сообщает Zaxid.net, на мероприятии присутствовал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, бывший политический заключенный Ахтем Чийгоз.

В ленте речь идет об украинском политзаключенном Юрии Яценко, львовянине, активном участнике Евромайдана.

Его задержали в мае 2014 года в Курской области России и обвинили в незаконном пересечении границы, в хранении взрывчатки и контрабанде и приговорили к двум годам заключения.

Юрий Яценко вернулся во Львов в мае 2015 года

Позже срок заключения сократили до девяти месяцев, после его окончания Яценко вернулся домой. Сейчас он является советником министра иностранных дел.

Юрий рассказал, что россияне его пытали, причем методы работы современной российской полиции, по его словам, не отличаются от тогдашних, которые в свое время описывал Александр Солженицын в книге "Архипелаг ГУЛАГ".

"Как только Юрий вышел из тюрьмы из России, я сразу связался с ним. Он откликнулся и вскоре мы начали снимать. Первые съемки проходили в августе 2015 году в музее-тюрьме на Лонцкого. В ноябре 2017 мы сделали первую версию фильма. Всю документалистику мы хотели передать зрителям через взгляд, глаза", - отметил режиссер фильма Вячеслав Бегун.

Фильм получил специальную почетную награду кинофестиваля "Сокровище Солидарности" за "профессионализм и высокую художественную качество".

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