У Львові презентували фільм про політв'язня

У Львові відбувся допрем'єрний показ фільму В'ячеслава Бігуна "Сильні духом" в рамках акції "Свободу політв'язням Кремля".

Як повідомляє Zaxid.net, на заході був присутній заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, колишній політичний в'язень Ахтем Чийгоз.

У стрічці йдеться про українського політв'язня Юрія Яценка, львів'янина, активного учасника Євромайдану.

Його затримали в травні 2014 року в Курській області Росії і звинуватили в незаконному перетині кордону, в зберіганні вибухівки і контрабанді і засудили до двох років ув'язнення.

Юрій Яценко повернувся до Львова в травні 2015 року

Пізніше термін ув'язнення скоротили до дев'яти місяців, після його закінчення Яценко повернувся додому. Зараз він є радником міністра закордонних справ.

Юрій розповів, що росіяни його катували, причому методи роботи сучасної російської поліції, за його словами, не відрізняються від тодішніх, які свого часу описував Олександр Солженіцин у книзі "Архіпелаг ГУЛАГ".

"Як тільки Юрій вийшов з в'язниці з Росії, я відразу зв'язався з ним. Він відразу відгукнувся і незабаром ми почали знімати. Перші зйомки проходили в серпні 2015 року в музеї-тюрмі на Лонцького. У листопаді 2017 ми зробили першу версію фільму. Всю документалістику ми хотіли передати глядачам через погляд, очі ", - зазначив режисер фільму В'ячеслав Бігун.

Фільм отримав спеціальну почесну нагороду кінофестивалю "Скарб Солідарності" за "професіоналізм і високу художню якість".

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