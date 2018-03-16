Журналисты презентовали фильм об изоляторе СБУ в Харькове

Журналисты Hromadske сняли фильм–расследование об изоляторе Харьковского управления Службы безопасности Украины.

В сюжете пять мужчин рассказывают, что больше года содержались в тайном месте СБУ без суда и следствия.

Это Николай Вакарук, Константин Бескоровайный, Виктор Ашихмин, Юрий Илюхин и Юрий Тищенко.

Они поведали о деталях тюремного быта, которые невозможно было узнать из открытых источников.

Например, о дырке в поликарбонате на окне камер, которую, как они рассказали, сами протерли, чтобы смотреть, что происходит во дворике СБУ. Или о выключателях вытяжки в конце коридора изолятора, которые соединены с кнопками вызова охраны.

Съемочная группа побывала в изоляторе и проверила показания мужчин. Также побывали в харьковской больнице, в которую, по утверждению Николая Вакарука, его вывозили из изолятора на операцию под вымышленным именем в сопровождении СБУ.

Вакарука узнал персонал больницы, также назвали имя, под которым его лечили.

Все пятеро в 2014-м в той или иной степени помогали террористам - в частности, организовывали псевдореферендум, вешали флаг так называемой "ДНР". Но никаких обвинений против них выдвинуто не было.

При этом Служба безопасности отрицает факт содержания людей без суда и следствия в харьковском изоляторе.

А наличие душевых кабин и ремонта в изоляторе, который официально не работает с советских времен, объясняют тем, что его готовили к Евро-2012.