Во Львове появится ледовая арена: как она будет выглядеть 

На улице Инструментальной, 49, во Львове появится ледовая арена с мультифункциональным комплексом и офисными помещениями.

Соответствующее решение 6 июля приняли на заседании исполнительного комитета Львовского горсовета, пишет "Львовский портал".

В частности, были утверждены градостроительные условия и ограничения для проектирования объекта строительства ООО "Львивбудмакс-Инвест".

Площадь, на которой будет размещаться арена с комплексом, составит 5,5 га, предельно допустимая высотность зданий должна быть не выше 61 м.

Как отмечается в системе YouControl, руководителем ООО "Львивбудмакс-Инвест" является Орест Макогоненко. Основателем фирмы является ООО ТЦ "Роксолана". Конечные бенефициарные владельцы - Наталья Дубневич и Роксолана Портко.

Как сообщал CityOboz, Львов претендует на звание "столицы" Европы.