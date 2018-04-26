Во Львове может подорожать проезд в маршрутках

Львовские перевозчики пересмотрят тариф проезда в маршрутных автобусах.

Как сообщил председатель Ассоциации перевозчиков Львовщины Иван Велийка, цена возрастет до 15%.

Стоимость проезда будет пересматриваться не только во Львове, но и на пригородных и междугородных маршрутах, отмечает местный сайт.

Также Велийка уточнил, что цена на перевозку должна подниматься в соответствии с ростом цен на топливо и запчасти.

"Сейчас мы прорабатываем тарификацию транспортных услуг на пригородных и междугородных маршрутах, чтобы они имели не одномоментный характер и поднимались раз в год на определенную сумму - одну гривну или пять. Мы работаем над тем, чтобы этот процесс зависел исключительно от экономических составляющих, из которых формируется тариф", - подчеркнул он.

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По словам главы ассоциации, очень важным и весомым индикатором повышения цен стало требование постановления Кабмина об обновлении и замене подвижного состава, обслуживающего маршруты.

"Поэтому размер повышения цен также будет зависеть от того, какая инвестиционная составляющая будет закладываться в расчет. Ведь, чтобы обновлять подвижной состав нужны деньги, чтобы их получить, нужно их заработать. Другого метода в транспортном бизнесе нет, как получение средств от предоставленных услуг", - резюмировал он.

Как сообщал CityOboz, во Львове появится 150 новых автобусов.