Во Львове появится 150 новых автобусов

Львовский горсовет дополнительно выделил 100 млн грн на приобретение 150 новых автобусов.
За изменения в бюджет развития во время заседания сессии проголосовали 42 депутата, передает Zaxid.net.
Согласно изменениям, коммунальный перевозчик АТП-1 получит дополнительно 100 млн грн на приобретение новых автобусов в лизинг.
Ранее горсовет уже предусмотрел 122 млн грн на приобретение автобусов, поэтому после выделения дополнительных средств общая сумма составит 222 млн грн.
Деньги АТП-1 заплатит в качестве первого взноса за автобусы МАЗ и "Электрон", которые планируют получить до конца 2018 года.
В целом город приобретет 150 крупных низкопольных автобусов.
Как сообщал CityOboz, во Львове рекордно подняли цены на проезд в электротранспорте.