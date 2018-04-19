Во Львове появится 150 новых автобусов

Львовский горсовет дополнительно выделил 100 млн грн на приобретение 150 новых автобусов.

За изменения в бюджет развития во время заседания сессии проголосовали 42 депутата, передает Zaxid.net.

Согласно изменениям, коммунальный перевозчик АТП-1 получит дополнительно 100 млн грн на приобретение новых автобусов в лизинг.

Ранее горсовет уже предусмотрел 122 млн грн на приобретение автобусов, поэтому после выделения дополнительных средств общая сумма составит 222 млн грн.

Новости Львов может отказаться от маршруток

Деньги АТП-1 заплатит в качестве первого взноса за автобусы МАЗ и "Электрон", которые планируют получить до конца 2018 года.

В целом город приобретет 150 крупных низкопольных автобусов.

Как сообщал CityOboz, во Львове рекордно подняли цены на проезд в электротранспорте.