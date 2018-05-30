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Винник, Монатик и Мelovin: на Певческом поле в Киеве 50 артистов споют в один день

1.3тЧитать новость на украинском

В воскресенье, 3 июня, на Певческом поле в Киеве состоится масштабный концерт "Большая свадьба". В один день на одной сцене споют Монатик, Олег Винник, Ольга Полякова, Ирина Билык, Мelovin, Александр Пономарев и еще 50 украинских артистов. Фишкой ивента станет участие в нем 300 пар молодоженов.

Кроме того, в течение лета организаторы обещают провести на Певческом поле сразу несколько подобных по размаху мероприятий. В частности, киевлян и гостей города собираются развлекать большим рок-концертом, оперным фестивалем О-fest и выступлениями топ-артистов в рамках выставки цветов и празднования Дня Козака.

Напомним также, что на протяжении всего лета на территории парка работают тюбинг-горки, веревочный парк и детские аттракционы.

Как сообщал CityOboz, фестиваль Ulichnaya Eda объявил программу.

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