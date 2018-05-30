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Вінник, Монатік і Мelovin: на Співочому полі в Києві 50 артистів заспівають в один день

1.2тЧитати новину російською

У неділю, 3 червня, на Співочому полі в Києві відбудеться масштабний концерт "Велике весілля". В один день на одній сцені заспівають Монатік, Олег Винник, Ольга Полякова, Ірина Білик, Мelovin, Олександр Пономарьов і ще 50 українських артистів. Фішкою івенту стане участь в ньому 300 пар молодят.

Крім того, протягом літа організатори обіцяють провести на Співочому полі одразу кілька подібних за розмахом заходів. Зокрема, киян і гостей міста збираються розважати великим рок-концертом, оперним фестивалем О-fest та виступами топ-артистів в рамках виставки квітів і святкування Дня Козака.

Нагадаємо також, що на протязі всього літа на території парку працюють тюбинг-гірки, мотузковий парк та дитячі атракціони.

Як повідомляв CityOboz, фестиваль Ulichnaya Eda оголосив програму .

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