"Раз в год можно": фестиваль Ulichnaya Eda объявил программу

Организаторы киевского фестиваля Ulichnaya Eda приглашают всех прервать ненадолго программу "Похудей к лету". 2-3 июня, на фестивале Cheat Meal.

"Раз в год можно": именно под таким девизом будет проходить первая Ulichanaya Eda в 2018 году на Арт-заводе "Платформа".

Понятие cheat meal пришло из мира бодибилдинга. Перед соревнованиями спортсмены держат строгую диету, которая расписана по граммам. При этом раз в неделю они могут позволить прием пищи без ограничений.

Со временем упрощенный принцип читмила перешел в жизнь людей на ЗОЖ. Шесть дней в неделю питаться правильно, а один есть все, что хочется. На фестивале организаторы докажут, что ЗОЖ и другие радости жизни – вполне совместимы.

70 точек фуд-корта, где гости смогут подобрать любые блюда: от диетических, вегетарианских и экзотических до классического читмила (бургеров, свиных ребрышек и чуррос).

По утрам вам приготовит завтраки шеф-администратор Аннет Амеган и фуд-дилер Кристина Коваленко. А виртуозы программы "МастерШеф" - Евгений Клопотенко, Асмик Гаспарян и Даня Кива - проведут для гостей мастер-классы.

Прямо на фестивале можно будет согнать лишние калории: 2 июня открывается чемпионат по баскетболу Monbat Open в формате команд 3 на 3; танцуйте под музыку, катайтесь на скимборде и играйте в футбол в надувных шарах.

После интенсивных занятий спортом неспешно прогуляться по Gift Market от "Штуки"- самое то. Более 50 точек с сотнями милых и красивых подарков: украшения, блокнотики, одежда и даже кожаные фетиш-маски.

Мамы с детьми смогут качественно отдохнуть – на фестивале будет работать зона Kinder Park, где есть все, что нужно. Бар для мамочек Mom is… и специальный Mama Lounge с важными лекциями о родительстве. Для самых маленьких будет зона пеленания и комната для кормления. Для деток постарше – стулья для кормления и даже зона подогрева еды.

Максимальная концентрация радости и веселья находится на игровой зоне Kinder. Здесь маленьких гостей фестиваля ждут детские аниматоры, баскетбольная и футбольная площадка, боулинг, батут, забавная фото-зона и светящиеся качели. Всеми любимые феи Winx будут проводить мастер-классы по изготовлению юбочек из фатина, а каждая волшебная девочка получит аквагрим. Активные детки смогут обучиться футболу вместе с Arsenal-KIDS.

Меломанов порадуют зажигательными DJ-сетами и особенными хедлайнерами фестиваля.

За 17-летнюю карьеру группа "Скай" выпустила шесть полноформатных альбомов, которые побывали в ротации практически всех украинских телеканалов и радиостанций, собрала сотни солдаутов в Украине и за ее пределами. Ulichnaya Eda готова не только принять, но и накормить многотысячную армию фанатов СКАЙ. Встречаемся 2 июня в 19:00 на Зеленой сцене.

А самым долгожданным музыкальным гостем 3 июня будет "Bahroma". Святослав Вакарчук их охарактеризовал как "группу, которой присуще редкое для музыкантов постсоветского пространства качество – интеллигентность".

Мы полностью разделяем это мнение, но безумные танцы никто не отменял. Встречаемся 3 июня в 19:00 на Зеленой сцене.

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