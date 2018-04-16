В Запорожье хотят создать собачий пляж 

Запорожцы предлагают городским властям создать в городе специализированный пляж для собак.

Как говорится на сайте электронных петиций, оборудовать его предлагают ниже по течению от центрального городского пляжа.

"Инициатива создания специализированного пляжа для собак направлена на то, чтобы запорожцы и гости города, которые хотят посещать центральный городской пляж со своими питомцами, не мешали остальным отдыхающим, которые не всегда спокойно относятся к подобному соседству", - отметил автор документа Виталий Бесчасный.

По его словам, после создания такого пляжа хозяева и их собаки смогут принимать водные процедуры вместе, а также приносить с собой на пляж не только шезлонги, матрасы и полотенца, но и любимые игрушки для домашних животных.

"От создания собачьего пляжа будут довольны как запорожцы, так и гости города, поскольку теперь им не придется принимать водные процедуры вместе с четвероногими друзьями человека", - резюмировал Бесчасный.

Как сообщал CityOboz, вокруг Хортицы запустили речной трамвайчик.