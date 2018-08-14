В Одесі руйнується знаменитий пам'ятник: є фото

В Одесі почав руйнуватися пам'ятник "Крила Перемоги", зведений в 1984 році до річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників.

Зі стели, виконаної у вигляді крила чайки, почала відпадати плитка. Поруч із пам'ятником з'явилася попереджувальна табличка, пише 048.ua.

048.ua

048.ua

При цьому, пам'ятник не обнесений сигнальною стрічкою, доступ до стели вільний.

048.ua

"Крила Перемоги" звели на честь міста-героя Одеси в 1984 році до 40-ї річниці його визволення від німецько-фашистських загарбників. Монумент виконаний як стилізоване зображення крила чайки.

Обеліск із сірого мармуру увінчаний золотою зіркою Героя, а на двох стелах наводиться текст "Указу Президії Верховної Ради СРСР про присвоєння місту звання "Місто-герой".

Раніше CityOboz розповідав, що в Києві відкрили пам'ятник богатирю Іллі Муромцю.