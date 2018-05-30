Ренессанс и модерн: топ-7 удивительных домов Одессы

В Одессе есть немало домов, которые могут заинтересовать и удивить не только украинцев, но и туристов из Европы, где за состоянием архитектурных памятников ухаживают намного лучше.

Фотограф и краевед Дмитрий Шаматажи показал семь самых интересных домов города, большинство из которых расположены на улице Маразлиевской или вблизи нее.

Как рассказал экскурсовод Радио Свобода, импозантность этого района создавалась искусственно. До основания Александровского парка (сегодня это парк Шевченко) здесь строили склады и жилье казарменного типа. Но потом здесь построили целый архитектурный ансамбль, а каждый дом стал похож на музейный экспонат. Окна новых домов выходили на парк и морское побережье, улица стала тихой и комфортной для жизни.

Дом Николай Беликовича

На Маразлиевской, 5 расположен дом Николая Беликовича – это один из самых интересных домов этой улицы. Одна из его особенностей – анфилада из нескольких дворов, под которыми можно пройти. Дом является образцом редкого для Одессы раннего модерна, австрийского по своему характеру, пышно украшенного, с пластическими линиями. Таких домов в Одессе считанные единицы.

Всего на улице Маразлиевской расположены три дома с маскаронами (скульптурное украшение в форме головы) с веревочными петлями на шеях, и это один из таких домов. Этот факт, как и все в Одессе, обрастает легендами, но на самом деле это только заимствования из австрийского модерна. Веревка – это замена традиционной ленты, из которой в эпоху модерна производили живописные дополнения к маскаронам на домах.

Это дом украшают сразу два маскароны с веревками, и его даже называют "домом повешенных", но на самом деле, конечно, ничего такого здесь не было. Это последний дом архитектора Демосфена Мазирова, который работал над ним незадолго до смерти. Дом проектировали для строительного подрядчика и купца Беликовича, и вероятно, что достраивали его уже после смерти самого Мазирова. В глубине двора можно найти старую застройку – 1870-1880-х годов. Во втором парадном даже сохранились деревянные элементы той эпохи.

Маразлиевская, 5 radiosvoboda.org

Маразлиевская, 5 radiosvoboda.org

Маразлиевская, 5 radiosvoboda.org

Дом Крыжановского-Аудерского

На Маразлиевской, 54 находится дом Крыжановского-Аудерского. В первую очередь он ценен и интересен своим фасадом, на котором сохранились сразу несколько интересных элементов. Во-первых, это опять маскарон с веревкой на шее. И во-вторых, с двух сторон от маскарона есть скульптурные фигуры, изображающие парфюмерные пробники. Роман Аудерский, который заказал архитектору Льву Влодеку этот дом, был известным в городе парфюмером и имел здесь несколько магазинов.

Это, пожалуй, единственный в Одессе дом, чей характер скульптурного декора указывает на сферу деятельности владельца. Его построили в 1901 году, но в 1904 году Аудерский уезжает из Одессы и продает дом соседу, помещику Крижановскому.

Этот дом самый насыщенный в Одессе по количеству архитектурных стилей. В то время такое буйство форм считалось безвкусицей, но сегодня даже в условиях одесской эклектики этот дом резко отличается количеством архитектурных направлений. Даже условного "ренессанса" здесь два типа: на первом этаже итальянский, на втором-третьем – североевропейский.

Маразлиевская, 54 radiosvoboda.org

Маразлиевская, 54 radiosvoboda.org

Чаеразвесочная фабрика Высоцкого

На Канатной, 40а расположена чаеразвесочная фабрика Высоцкого, построенная архитектором Цезарем Зелинским. Она один из лучших в Одессе примеров промышленного модерна. Обычно этот стиль, еще известный как "ар-нуво", мало ассоциируется с фабриками или заводами. Он очень тонкий, лирический, пластичный.

Здание построено в 1892 году, но свой характерный вид получило после реконструкции в конце 1910-х годов по проекту инженера Владимира Кундарта. Именно по его проекту были созданы и установлены массивные металлические перекрытия этой фабрики. В Одессе когда-то даже существовала поговорка: "Шляпы – Скротского, чай – Высоцкого, Россия – Троцкого". До большевистской революции здесь была чаеразвесочная фабрика, а позже заводы.

Канатная, 40а radiosvoboda.org

Доходный дом Игнатия Маргулиса

На Маразлиевской, 34б стоит доходный дом Игнатия Маргулиса, построенный в 1912-1913 годах. Инженер Маргулис был основателем первой в Одессе электростанции. Благодаря электрификации частных и муниципальных зданий, в том числе Одесского оперного театра, он заработал огромные деньги.

Благодаря этим деньгам ему удалось в 1910-х годах построить огромный дом, площадь некоторых квартир здесь достигала 700 квадратных метров, а некоторые были двухуровневыми. Это также самый высокий жилой дом в Одессе из построенных до революции - здесь полные шесть этажей. Для Одессы это очень много.

Дом Маргулиса почти полностью опирается на массивный железобетонный каркас, обеспечивающий отсутствие откосов или трещин.

Есть у него очень интересные детали оформления. Например, изображение рабочих с молотами под крышей – символ технического прогресса. Также здесь, пожалуй, самые роскошные подъезды в Одессе того периода.

Маразлиевская, 34б radiosvoboda.org

Маразлиевская, 34б radiosvoboda.org

Маразлиевская, 34б radiosvoboda.org

Маразлиевская, 34б radiosvoboda.org

Канатная, 7

Это еще один доходный дом, который построили по заказу Николая Короне. Тот был известным ресторатором в Одессе. Ему принадлежало два ресторана: один в Александровском парке, один - в центре города. Дом относится к раннему периоду творчества архитектора Моисея Линецкого. Возможно, соавтором был известный архитектор Генрих Лонский, который жил в нескольких кварталах.

Дом закончили в 1900 году, скорее всего, он был связан с домом Амбеликопуло на Дидрихсона - в них есть много общих деталей. В частности, там также два ризалиты (часть дома, выступает за основную линию фасада) и балкон между ними. Но этот дом – один из самых богатых и ярких доходных домов, созданные в эклектичном стиле.

В доме осталось несколько интересных артефактов – лепные дата создания фасадной части, флигель, который построили в 1903 году, и также деревянные ворота. Последние расположены между железными входными воротами и двором.

Канатная, 7 radiosvoboda.org

Канатная, 7 radiosvoboda.org

Канатная, 7 radiosvoboda.org

Доходный дом Луцкого

Доходный дом Луцкого на Маразлиевской, 2 – один из самых зрелых и ярких примеров раннего модерна в Одессе, настоящий орнаментальный "ар-нуво". Работа того же архитектора Моисея Линецкого. К сожалению, многие детали не дожили до 2018 года - например, скульптуры орлов, украшавших пилоны дома, и скульптура льва, который лежал в позе сфинкса в центральной части фасада под крышей. Это уже третий дом, где можно увидеть маскарон с веревкой на шее, причем это самая большая такая фигура в Одессе. Ее реальная высота около 160 сантиметров – средний женский рост. В этом доме несколько раз останавливался русский писатель Александр Куприн.

Маразлиевская, 2 radiosvoboda.org

Маразлиевская, 2 radiosvoboda.org

Маразлиевская, 4

Это дом Озмидова - предмет зрелого творчества архитектора Юрия Дмитренко. Дом - яркий образец архитектурного ренессанса, причем европейского уровня. В этом доме смешанные и итальянский ренессанс, и австрийский.

Вообще это был один из самых богатых домов на Маразлиевской. Несмотря на большой размер самого дома, квартир здесь было немного, по две на этаж, следовательно, их площадь была довольно велика. В доме Озмидова была одна из самых красивых проездных арок, где есть даже окно консьержа. С потолка этой арки не так давно осыпалась некачественная советская штукатурка, под которой оказались оригинальные росписи. Дом строили в 1899-1900 годах, а росписи перекрыли в 1960-е годы.

Маразлиевская, 4 radiosvoboda.org

Маразлиевская, 4 radiosvoboda.org

Маразлиевская, 4 radiosvoboda.org

Как сообщал CityOboz, экскурсовод и знаток Киева София Грабовецька показала впечатляющие снимки лепнины на потолках старинных домов столицы.