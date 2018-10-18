В Одессе появился необычный способ оплаты проезда: подробности

В Одессе появился первый проект бесконтактной оплаты проезда. Теперь туристы и жители города смогут прокатиться на фуникулере заплатив за спуск или подъем банковской картой или даже мобильным телефоном с NFC.

Для того чтобы оплатить проезд, необходимо просто поднести бесконтактную карту или телефон к желтому валидатору и дождаться звукового сигнала. После подтверждения оплаты он выдаст билет.

Стоимость проезда в фуникулере составляет 3 гривны, любые дополнительные комиссии — отсутствуют. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL.

Проект реализован в партнерстве Mastercard, Банка Восток и при поддержке КП "Одесгорэлектротранс".

Новости В киевском транспорте появились новые системы оплаты проезда

"В рамках концепции smart city Mastercard внедряет бесконтактную технологию там, где особенно важна скорость, удобство и безопасность расчетов. Мы видим, что бесконтактные оплаты в транспорте становятся неотъемлемой частью комфорта повседневной жизни горожан. Успешность таких инноваций подтверждает опыт киевского метро, ​​где уже более 37 миллионов оплат осуществлено бесконтактно, а это более 120 тысяч транзакций в день. Сегодня вместе с партнерами мы расширяем географию инновационных решений — первый проект в рамках smart city реализован в Одессе. Мы убеждены, что простота и удобство решения сделает оплату проезда в фуникулере максимально быстрой и комфортной как для одесситов, так и для гостей города", — отметил Сергей Францишко, директор по развитию бизнеса Mastercard в Украине.

Отметим, что Одесский фуникулер — первый фуникулер в Украине, который начал свою работу еще в 1902 году. Он соединяет "Приморский бульвар" и "Морской порт". Этот вид общественного транспорта пользуется большой популярностью среди туристов: пассажиропоток летом достигает 1700 человек в день.